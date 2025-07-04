Россия готовится к самому длинному отдыху в истории: что ждет работников в 2026 году

В 2026 году россиян ждет беспрецедентное количество выходных — нововведение, которое, безусловно, положительно скажется на самочувствии и продуктивности населения.

Министерство труда России утвердило производственный календарь на 2026 год, который предусматривает рекордно длинные новогодние каникулы — 12 дней подряд, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Зимняя сказка длиною в 12 дней

В 2025 году новогодние праздники длились 11 дней — с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. В 2026 году выходные дни будут включать и 31 декабря, который станет полноценным нерабочим днем.

Это позволит семьям заранее подготовиться к праздникам, спокойно завершить рабочие дела и с головой окунуться в атмосферу волшебства и отдыха.

Как отметил глава Минтруда Антон Котяков:

«Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года».

Регулярные передышки: три дня отдыха — как глоток свежего воздуха

Как сообщает «Деловой Петербург», помимо длительных новогодних каникул, в 2026 году россиян ожидает несколько других длинных периодов отдыха по три дня подряд:

Период / Дата Событие / Праздник Тип дня Особенности 1–6 января 2026 Новогодние каникулы Праздничные выходные 12 дней отдыха (с 31 декабря 2025 по 11 января 2026) 7 января Рождество Христово Праздничный выходной Нерабочий праздничный день 23 февраля День защитника Отечества Праздничный выходной Выходные с 21 по 23 февраля (3 дня подряд) 8 марта Международный женский день Праздничный выходной Выходные с 7 по 9 марта (3 дня подряд) 1 мая Праздник Весны и Труда Праздничный выходной Выходные с 1 по 3 мая (3 дня подряд) 9 мая День Победы Праздничный выходной Выходные с 9 по 11 мая (3 дня подряд) 12 июня День России Праздничный выходной Выходные с 12 по 14 июня (3 дня подряд) 4 ноября День народного единства Праздничный выходной Выпадает на среду 31 декабря 2025 Перенос выходного (с 4 января) Перенесённый выходной Выходной перед новогодними каникулами 9 января 2026 Перенос выходного (с 3 января) Перенесённый выходной Выходной после новогодних праздников 6 января 2026 Сокращённый рабочий день Сокращённый рабочий день Предпраздничный день

Такое распределение выходных позволит гражданам чаще выезжать на природу, посещать культурные мероприятия, проводить время с семьей и друзьями, а также просто отдохнуть и восстановить силы.

Середина недели — не повод для грусти: дополнительный выходной в ноябре

Еще одним приятным бонусом станет выходной 4 ноября, в День народного единства, который в 2026 году выпадет на среду.

Этот дополнительный день отдыха позволит работникам сделать перерыв в середине рабочей недели и зарядиться энергией для дальнейших трудовых свершений.

«В будущем году выходные по 3 дня будут 5 раз: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня. Помимо этого, 4 ноября выходной в среду», — уточнил Антон Котяков.

Без рабочих суббот: больше времени для личной жизни

Важной особенностью календаря 2026 года станет отсутствие рабочих суббот и шестидневных рабочих недель. Это позволит россиянам чаще отдыхать и лучше планировать личное время, посвящая его семье, хобби и саморазвитию.

Итоги производственного календаря 2026 года: цифры говорят сами за себя

Календарных дней: 365

Рабочих дней: 247

Выходных и праздничных дней: 118

Норма рабочего времени при 40-часовой неделе: 1972 часа

Такой график работы и отдыха создает благоприятные условия для восстановления сил и повышения продуктивности труда.

Как утверждают эксперты, правильный баланс между работой и отдыхом способствует укреплению здоровья, снижению уровня стресса и повышению общей удовлетворенности жизнью.

Цель — комфортный баланс

Производственный календарь на 2026 год отражает стремление государства обеспечить россиянам комфортный баланс между работой и отдыхом.

Рекордно длинные новогодние каникулы и регулярные трехдневные выходные способствуют улучшению качества жизни и позволяют планировать путешествия и семейное время с максимальным комфортом.

Министр труда Антон Котяков подчеркнул:

«Оптимальное распределение времени труда и отдыха — залог здоровья и эффективности работников».

Таким образом, 2026 год обещает стать годом новых возможностей для отдыха и восстановления для миллионов россиян. Остается надеяться, что это станет доброй традицией, и в будущем работники смогут рассчитывать на столь же щедрый график работы и отдыха.