Счет идет на сотни: в Петербурге за девять месяцев возбуждено 283 дела о налоговых преступлениях

В течение прошлого года по фактам нарушений, связанных с предпринимательской деятельностью, было возбуждено 253 дела.

Временно исполняющий обязанности главы Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Артём Черненко рассказал «Деловому Петербургу» о текущих проблемах и о том, как изменяются виды преступлений в сфере бизнеса.

Основное внимание по-прежнему уделяется борьбе с преступлениями, связанными с налогами, невыплатой заработной платы, коррупцией, хищением бюджетных средств, а также выявлением нарушений при реализации национальных инициатив.

Как уточнил Черненко, количество преступлений, совершаемых в предпринимательской деятельности, в последнее время заметно увеличилось.

Число дел в этой сфере изменилось за последние три года следующим образом:

2022 год — 220 дел;

2023 год — 324 дела;

2024 год — 253 дела

2025 (девять месяцев) — уже 283 дела.

Черненко обратил внимание на то, что следственные подходы к расследованию налоговых нарушений меняются в связи с активизацией государственной политики в данной области.

Создание дополнительных ставок для следователей — теперь в отделе по особо значимым делам работают на восемь человек больше — помогло эффективнее реагировать на новые способы совершения нарушений.

Часто уголовные дела закрываются на стадии следствия, так как ущерб быстро возмещается.

Ранее сообщалось, что работа по выявлению нелегальной занятости принесла в бюджет Санкт-Петербурга 250 миллионов рублей.