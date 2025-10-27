Счет идет на сотни: в Петербурге за девять месяцев возбуждено 283 дела о налоговых преступлениях

Временно исполняющий обязанности главы Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Артём Черненко рассказал «Деловому Петербургу» о текущих проблемах и о том, как изменяются виды преступлений в сфере бизнеса.
Основное внимание по-прежнему уделяется борьбе с преступлениями, связанными с налогами, невыплатой заработной платы, коррупцией, хищением бюджетных средств, а также выявлением нарушений при реализации национальных инициатив.
Как уточнил Черненко, количество преступлений, совершаемых в предпринимательской деятельности, в последнее время заметно увеличилось.
Число дел в этой сфере изменилось за последние три года следующим образом:
- 2022 год — 220 дел;
- 2023 год — 324 дела;
- 2024 год — 253 дела
- 2025 (девять месяцев) — уже 283 дела.
Черненко обратил внимание на то, что следственные подходы к расследованию налоговых нарушений меняются в связи с активизацией государственной политики в данной области.
Создание дополнительных ставок для следователей — теперь в отделе по особо значимым делам работают на восемь человек больше — помогло эффективнее реагировать на новые способы совершения нарушений.
Часто уголовные дела закрываются на стадии следствия, так как ущерб быстро возмещается.
Ранее сообщалось, что работа по выявлению нелегальной занятости принесла в бюджет Санкт-Петербурга 250 миллионов рублей.