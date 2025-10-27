Городовой / Общество / Счет идет на сотни: в Петербурге за девять месяцев возбуждено 283 дела о налоговых преступлениях
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Крылья Невы»: загадка терминов, скрытая за разводом мостов Петербурга Город
Им может светить более 20 лет тюрьмы: адвокат оценил наказание для нестоявшихся похитителей Мостового Общество
Её строки пела Буланова: не стало поэтессы Ирины Севастьяновой Общество
«Лунный» феномен Петербурга: горожане гадают — это одна Луна или несколько «кочующих» спутников Город
Облава на «невидимок»: на Захарьковской улице поймали нарушителей со скрытыми номерами Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Счет идет на сотни: в Петербурге за девять месяцев возбуждено 283 дела о налоговых преступлениях

Опубликовано: 27 октября 2025 16:30
Счет идет на сотни: в Петербурге за девять месяцев возбуждено 283 дела о налоговых преступлениях
Счет идет на сотни: в Петербурге за девять месяцев возбуждено 283 дела о налоговых преступлениях
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В течение прошлого года по фактам нарушений, связанных с предпринимательской деятельностью, было возбуждено 253 дела.

Временно исполняющий обязанности главы Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Артём Черненко рассказал «Деловому Петербургу» о текущих проблемах и о том, как изменяются виды преступлений в сфере бизнеса.

Основное внимание по-прежнему уделяется борьбе с преступлениями, связанными с налогами, невыплатой заработной платы, коррупцией, хищением бюджетных средств, а также выявлением нарушений при реализации национальных инициатив.

Как уточнил Черненко, количество преступлений, совершаемых в предпринимательской деятельности, в последнее время заметно увеличилось.

Число дел в этой сфере изменилось за последние три года следующим образом:

  • 2022 год — 220 дел;
  • 2023 год — 324 дела;
  • 2024 год — 253 дела
  • 2025 (девять месяцев) — уже 283 дела.

Черненко обратил внимание на то, что следственные подходы к расследованию налоговых нарушений меняются в связи с активизацией государственной политики в данной области.

Создание дополнительных ставок для следователей — теперь в отделе по особо значимым делам работают на восемь человек больше — помогло эффективнее реагировать на новые способы совершения нарушений.

Часто уголовные дела закрываются на стадии следствия, так как ущерб быстро возмещается.

Ранее сообщалось, что работа по выявлению нелегальной занятости принесла в бюджет Санкт-Петербурга 250 миллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью