Вот что нужно сделать с семенами огурцов уже в ноябре: весной взойдут все до единого

Сделайте это с семенами огурцов уже сейчас: весной взойдут без проблем

В ноябре большинство садоводов предпочитают отдыхать от огородных дел. Ведь все основные работы на участке закончены. Однако можно уже сейчас позаботиться о будущем урожае и провести с семенами простую процедуру.

Опытные дачники много знают про яровизацию и успешно применяют ее на практике. Так называется охлаждение семян перед посевом, которое ускоряет их рост. Такой прием можно использовать для огурцов, моркови, петрушки, томатов и многих других культур.

Чтобы огуречная рассада получилась здоровой, уже сейчас поместите семена в теплое место на 30 дней. Можно расположить их рядом с батареей, но так, чтобы они не касались горячего металла. После этого переложите их в холодильник на боковую дверцу.

За две недели до начала посева вынимайте семена и снова отправляйте в тепло на 10 дней. Заключительный этап — три дня в холодильнике между влажными ватными дисками. Комплекс таких процедур даст вам хорошие всходы и урожай, пишет автор Дзен-канала «Уральская провинция».

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