Смотреть туда, где не видно: что написано на петербургских сфинксах сверху

Сфинксы на Университетской набережной Санкт-Петербурга — не просто славные каменные фигуры, украшающие берег Невы. За их строгими и величественными образами скрываются загадки, доступные немногим глазам.

Помимо хорошо видимых иероглифов на их груди и боковых гранях постаментов, существует надпись, которую никто не видит.

Эта тайна скрыта на верхних плоскостях постаментов — слишком высоко, чтобы рассмотреть ее обычному человеку, но также и слишком опасно добираться без нарушения законов.

«Вверх ногами» для птиц: сложность прочтения

Теоретически, прочитать эти надписи могли бы сами сфинксы — каменные создания. Но и они не поймут, потому что надписи расположены «вверх ногами» относительно их взгляда.

Надписи обычному человеку не под силу прочесть, поскольку сфинксы лежат далеко друг от друга. К тому же, текст мелкий и сложночитаемый.

Ирония судьбы в том, что даже рискнув взобраться на постамент и взглянуть на эти надписи, раскроется лишь содержание, полностью совпадающее с тем, что написано там, где доступно всем.

Великое послание на каменных телах сфинксов

Текст надписей гласит:

«Да живет Хор, бык мощный, воссиявший в Истине, Обе Владычицы, установивший законы, умиротворивший Обе земли, Хор золотой, бык царей, повергающий Девять луков, царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка Обеих земель Небмаатра, наследник Ра, сын Ра, им возлюбленный, Аменхотеп, властитель Фив»

Ключи к пониманию: Хор, Маат и Аменхотеп

Анализируя надпись, можно выделить основные образы и символы.

Хор — бог неба и солнца, изображаемый в облике сокола или человека с головой сокола, покровитель царской власти и фараонов.

«Истина» — это богиня Маат, символизирующая справедливость и гармонию — ее имя входит в тронное имя фараона Аменхотепа III — Небмаатра.

У фараонов того времени было пять имен: хорово, небти, золотое, тронное и личное. Имя «Аменхотеп» здесь употреблено просто, без цифрового обозначения, которые означают третьего из династии.

Образ объединения и власть над «Обеими землями»

«Обе владычицы» — это две древние богини Верхнего и Нижнего Египта: Нехбет в облике грифа и Уаджит — змеи. Царь символизируется как объединитель, властитель всех земель Египта.

Образ «Девяти луков» — метафора внешних врагов Египта. Этот знак часто встречается на постаментах сфинксов, представлен девятью вертикальными линиями.

Зачастую эта эмблема изображалась при основании статуй, тронах и даже на царских сандалиях, чтобы выражать идею регулярного попирания врагов ногами фараона.

Ра и Тот — силы солнца и мудрости

Ра — верховное божество, бог солнца, который наделяет властью и вечной жизнью. Вторая часть надписей, обращенная к Неве, добавляет новое имя — Тот, бог мудрости:

«Поместивший в сердце знание, подобно Тоту, царь Верхнего и Нижнего Египта, владыка Обеих земель, Небмаатра, наследник Ра, сын Ра, Аменхотеп, властитель Фив, которому дана жизнь, подобно Ра, в вечности».

Здесь акцентируется мудрость как основа власти и благополучия, связанная с почитанием богов.

Петербургские сфинксы: мост между временем и культурами

Таким образом, сфинксы на Университетской набережной — гораздо больше, чем просто декоративные каменные фигуры. Это живые символы, которые соединяют две великие культуры — древнеегипетскую и российскую.

Их тайные послания заставляют глубже задуматься о том, как через время и пространство передаются идеи власти, мудрости и гармонии.