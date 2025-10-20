Как Пётр I сам придумал дворец, который не похож ни на один другой

Дом у моря, где Пётр строил не империю, а собственное пространство.

Монплезир — небольшой дворец в Петергофе, выстроенный в 1714–1723 годах по указанию Петра I. Название с французского переводится как "моё удовольствие", и смысл здесь точный: это не резиденция для приёмов, а личное убежище императора.

Пётр сам выбрал место — на самом краю Финского залива, где виден Кронштадт и слышен прибой. Он хотел, чтобы из окон было видно море, а сам дворец напоминал корабль, готовый к плаванию.

Архитектура без лишнего

Проект разработал немецкий архитектор Иоганн Фридрих Браунштайн, ученик Андреаса Шлютера. Пётр контролировал процесс и добивался предельной простоты форм, характерной для голландского стиля. Отсюда невысокие крыши, узкий кирпич, мелкая расстекловка окон и шахматные мраморные полы в галереях.

Центральный корпус, или "палатка", соединён с боковыми флигелями застеклёнными переходами. Терраса выходит прямо к воде — в ясную погоду отсюда виден залив и корабли у Кронштадта.

Жизнь и история

Монплезир стал любимым домом Петра. Здесь он жил во время поездок в Петергоф, принимал послов, устраивал небольшие обеды. В 1724 году это место видело его в последний раз.

После смерти императора дворец использовали Екатерина I и Екатерина II, которая устраивала здесь ужины для узкого круга приближённых.

Испытания и возрождение

Во время Великой Отечественной войны дворец был разрушен. В 1950–1970-х годах его восстановили реставраторы и учащиеся художественных училищ. Воссозданы Кухня, Морской и Лаковый кабинеты, галереи и дубовые панели залов.

Сегодня в Монплезире хранятся вещи Петра, фарфор, голландский фаянс и живопись западноевропейских мастеров.