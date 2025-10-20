«Парадное» или «Парадная»: лингвистическая загадка петербургских входов

В Петербурге входы в дома называют не иначе как «парадные». И дело не только в архитектурном изыске, хотя лепнина, витражи и кованые решетки, безусловно, создают особое величие.

Парадные — это порталы, сохранившие дух ушедшей эпохи, свидетельства истории города и его обитателей. Они — отражение культуры, где эстетика ценилась наравне с функциональностью.

Подъезды же, в большинстве своем, утилитарны: их задача — обеспечить доступ к квартирам.

Социальное пространство и петербургская идентичность

Парадные — это еще и социальное пространство, где раньше встречались, общались, ждали визитеров. В них заложен код уважения к месту, в котором живешь, к соседям и к прошлому.

Они — неотъемлемый элемент петербургской идентичности, отличающий город от многих других. Это не просто вход в дом, это «вход в историю».

Семь жемчужин Петербурга: Адреса и истории

Вот семь примечательных парадных Петербурга, каждая со своей историей и архитектурными особенностями:

Адрес Название/Описание Архитектурный стиль/Особенности Атмосфера/Впечатления Улица Рубинштейна, 23 (Дом Толстого) Знаменитая парадная с монументальной лестницей и лепниной. Эклектика начала XX века. Атмосфера старого Петербурга, величие. Набережная реки Фонтанки, 92 (Дом с башнями) Сохранились оригинальные витражи и элементы декора. Модерн. Изящные перила, лепные украшения. Элегантность, утончённость. Каменноостровский проспект, 73-75 (Дом с совами) Парадная известна барельефами с изображением сов — символов мудрости. Северный модерн. Символизм, северное очарование. Большая Конюшенная улица, 27 Впечатляет высокими потолками, обильной лепниной и роскошными люстрами. Предположительно, эклектика или модерн. Аристократизм, роскошь. Улица Восстания, 45 (Дом Бака) Украшена витражами и коваными элементами. Архитектура начала XX века. Исторический шарм, изящество деталей. Литейный проспект, 61 (Дом Мурузи) Известна своим мавританским стилем. Мавританский стиль. Арки, мозаика. Экзотика, таинственность Востока. Гражданская улица, 13-15 (Дом доходный) Декорирована лепниной и мраморной лестницей. Характерно для исторического центра города. Дух старого Петербурга, классическая элегантность.

От «парадной лестницы» к «парадному»: Лингвистическая эволюция

История термина «парадная» связана с первым губернатором Петербурга, князем Меншиковым. Его дом — это первый дворец в городе. С первой парадной лестницей из дуба, которая вела в княжеские покои.

С тех пор в Петербурге принято называть подъезд «парадной».

Доктор филологических наук Валерий Ефремов поясняет:

«”Парадная” — это сокращенно от парадная лестница. А “парадное” — это попытка уйти от ненужных ассоциаций с лестницей или подъездом».

По его словам, это связано с желанием сделать термин более нейтральным, убрать память о дореволюционных временах, так как значение слова «парадное» в среднем роде стало не совсем понятным.