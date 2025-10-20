«Парадное» или «Парадная»: лингвистическая загадка петербургских входов

В Петербурге входы в дома называют не иначе как «парадные». И дело не только в архитектурном изыске, хотя лепнина, витражи и кованые решетки, безусловно, создают особое величие.
Парадные — это порталы, сохранившие дух ушедшей эпохи, свидетельства истории города и его обитателей. Они — отражение культуры, где эстетика ценилась наравне с функциональностью.
Подъезды же, в большинстве своем, утилитарны: их задача — обеспечить доступ к квартирам.
Социальное пространство и петербургская идентичность
Парадные — это еще и социальное пространство, где раньше встречались, общались, ждали визитеров. В них заложен код уважения к месту, в котором живешь, к соседям и к прошлому.
Они — неотъемлемый элемент петербургской идентичности, отличающий город от многих других. Это не просто вход в дом, это «вход в историю».
Семь жемчужин Петербурга: Адреса и истории
Вот семь примечательных парадных Петербурга, каждая со своей историей и архитектурными особенностями:
|Адрес
|Название/Описание
|Архитектурный стиль/Особенности
|Атмосфера/Впечатления
|Улица Рубинштейна, 23 (Дом Толстого)
|Знаменитая парадная с монументальной лестницей и лепниной.
|Эклектика начала XX века.
|Атмосфера старого Петербурга, величие.
|Набережная реки Фонтанки, 92 (Дом с башнями)
|Сохранились оригинальные витражи и элементы декора.
|Модерн. Изящные перила, лепные украшения.
|Элегантность, утончённость.
|Каменноостровский проспект, 73-75 (Дом с совами)
|Парадная известна барельефами с изображением сов — символов мудрости.
|Северный модерн.
|Символизм, северное очарование.
|Большая Конюшенная улица, 27
|Впечатляет высокими потолками, обильной лепниной и роскошными люстрами.
|Предположительно, эклектика или модерн.
|Аристократизм, роскошь.
|Улица Восстания, 45 (Дом Бака)
|Украшена витражами и коваными элементами.
|Архитектура начала XX века.
|Исторический шарм, изящество деталей.
|Литейный проспект, 61 (Дом Мурузи)
|Известна своим мавританским стилем.
|Мавританский стиль. Арки, мозаика.
|Экзотика, таинственность Востока.
|Гражданская улица, 13-15 (Дом доходный)
|Декорирована лепниной и мраморной лестницей.
|Характерно для исторического центра города.
|Дух старого Петербурга, классическая элегантность.
От «парадной лестницы» к «парадному»: Лингвистическая эволюция
История термина «парадная» связана с первым губернатором Петербурга, князем Меншиковым. Его дом — это первый дворец в городе. С первой парадной лестницей из дуба, которая вела в княжеские покои.
С тех пор в Петербурге принято называть подъезд «парадной».
Доктор филологических наук Валерий Ефремов поясняет:
«”Парадная” — это сокращенно от парадная лестница. А “парадное” — это попытка уйти от ненужных ассоциаций с лестницей или подъездом».
По его словам, это связано с желанием сделать термин более нейтральным, убрать память о дореволюционных временах, так как значение слова «парадное» в среднем роде стало не совсем понятным.