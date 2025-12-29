Городовой / Полезное / Шарлотка будет легче пуха: замените в рецепте 1 главный ингредиент
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Читая город по вертикали: как в центре Петербурга наслоились три эпохи — от ампира к модерну Учеба
Новогодняя интрига: чего ждать петербуржцам в полночь – снега или тепла Город
Петербургский ритм: как часы на вокзале и витрины Елисеева завели новый режим дня горожан Учеба
Двуликий Петербург: что скрывали роскошные фасады доходных домов Учеба
От имперского веера к стальной паутине: как мосты и вокзалы перекроили карту Петербурга во второй половине XIX века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Шарлотка будет легче пуха: замените в рецепте 1 главный ингредиент

Опубликовано: 29 декабря 2025 11:36
Шарлотка
Шарлотка будет легче пуха: замените в рецепте 1 главный ингредиент
Фото: Городовой.ру

Царское чаепитие уже на носу.

Хватит печь классическую шарлотку на яйцах и сахаре — она слишком часто превращается в плотную лепешку. Секрет пирога, который станет невесомым, — пара ложек обычной сметаны. Да, того самого продукта, который обычно ждет своей участи в борще или соусе.

Весь фокус в том, что жирная сметана (от 20%) работает как волшебный компонент. Она не просто увлажняет, а создает идеальную эмульсию, благодаря которой текстура становится по-настоящему бархатистой и устойчивой. Тесто почти не осядет после духовки, а легкая кислинка сметаны идеально сбалансирует сладость.

После того как вы взобьете яйца с сахаром в густую пену, добавьте 2–3 столовые ложки холодной сметаны и взбивайте еще минут пять. Только затем вводите просеянную муку. Вы заметите, насколько тесто станет более пластичным и послушным.

При выпечке сметана обеспечит равномерный прогрев и ту самую влажную, нежную крошку, из-за которой домашние будут дежурить у духовки. Просто попробуйте — это не рецепт, а настоящий прорыв.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью