Хватит печь классическую шарлотку на яйцах и сахаре — она слишком часто превращается в плотную лепешку. Секрет пирога, который станет невесомым, — пара ложек обычной сметаны. Да, того самого продукта, который обычно ждет своей участи в борще или соусе.
Весь фокус в том, что жирная сметана (от 20%) работает как волшебный компонент. Она не просто увлажняет, а создает идеальную эмульсию, благодаря которой текстура становится по-настоящему бархатистой и устойчивой. Тесто почти не осядет после духовки, а легкая кислинка сметаны идеально сбалансирует сладость.
После того как вы взобьете яйца с сахаром в густую пену, добавьте 2–3 столовые ложки холодной сметаны и взбивайте еще минут пять. Только затем вводите просеянную муку. Вы заметите, насколько тесто станет более пластичным и послушным.
При выпечке сметана обеспечит равномерный прогрев и ту самую влажную, нежную крошку, из-за которой домашние будут дежурить у духовки. Просто попробуйте — это не рецепт, а настоящий прорыв.