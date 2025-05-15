«Шушера» и Шушары: эксперты разобрались в этимологии и мифах, связанных с презрительным словом и петербургским поселком

От Ожегова до Гоголя: что означает «шушера» в словарях, литературе и преступном мире?

Среди жителей петербургского поселка Шушар в социальных сетях разгорелся спор, откуда пошло название. Эксперты подсказали, что к известному определению «шушера» это отношения не имеет. Кто же такая «шушера» и какова история этого слова?

Кто такая шушера? Значение в словарях и литературе

Слово «шушера» или «шушара» можно встретить в литературных произведениях. Также оно используется в просторечных выражениях и в жаргоне преступников.

Согласно Толковому словарю Ожегова, «шушера» — это просторечное, презрительное слово, которое чаще всего используется как собирательное (называют совокупность одинаковых предметов, лиц, существ как единое целое, например, детвора, родня и пр.). Используется в значении «дрянные, ничтожные люди, сброд, шпана».

Примеры из литературы: Гоголь и Сухово-Кобылин

У Гоголя в «Мертвых душах» слово «шушера» используется в описании общения Чичикова с швейцаром губернаторского дома:

«Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, шушера какой-нибудь!».

«Скверно то, что в последнее время связался я с такой шушерой, от которой, кроме мерзости и неприятностей, ничего не будет», — произносит герой Кречинский в комедии «Свадьба Кречинского» драматурга Сухово-Кобылина.

Эти примеры показывают, как слово «шушера» используется для описания презрения и негативного отношения к определенной группе людей.

Chez cherie: французская версия происхождения слова

Есть версия, что слово «шушера» пришло в русский язык из французского языка после войны 1812 года. Якобы, когда французская армия бежала из-под Москвы, русские крестьяне спрашивали солдат, куда они направляются. «Chez cherie», — отвечали те.

В переводе это выражение означает «к милой», т. е. французы хотели сказать, что возвращаются домой. Но крестьяне, не знавшие языка, не понимали, что им отвечают, и начали называть французов созвучным словом «шушера».

Эта версия — скорее народная этимология, но она интересна как пример того, как могут возникать новые слова в языке.

Блатная романтика: «шушера» в преступном мире

В блатном жаргоне «шушера» (встречаются также написания «шашара» и «шушора») означает группировку заключенных, состоящую, как правило, из мелких воров, хулиганов, насильников, которая отрицательно настроена к режиму содержания.

Еще одно значение — презираемые, преследуемые заключенные. В воровском жаргоне «шушара» имеет и такие значения: «болтун», «осведомитель», «глазок в двери камеры», «ворующий у сокамерников». В этом контексте слово приобретает еще более негативный оттенок.

Крыса Шушара: персонаж из «Золотого ключика»

В литературе также встречается персонаж с именем Шушара. Так звали крысу из книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Она хотела загрызть Буратино, но деревянного мальчика спас Папа Карло:

«Это оказалась старая злая крыса Шушара. С испугу она, как тень, кинулась было под лестницу, волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка».

Персонаж с таким именем только подчеркивает негативное восприятие этого слова.

Шушары: финское происхождение названия поселка

А вот название поселка «Шушары» происходит от финского Suosaari — «остров среди болота». Таким образом, название поселка не имеет никакого отношения к презрительному слову «шушера». Это — важный момент, который стоит учитывать, чтобы избежать недоразумений.