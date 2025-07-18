Скорость растет, а «Сапсан» остается: куда поедут знаменитые поезда после открытия ВСМ

На новой скоростной дороге до Москвы будут работать другие поезда.

Когда в России появится новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, многие удивятся, что же будет с «Сапсаном».

Этот поезд сейчас быстро и удобно связывает две столицы. Что будет с «Сапсанами»?

Они не исчезнут

На сегодняшний день «Сапсаны» перевозят пассажиров по маршруту Москва — Санкт-Петербург, который они преодолевают примерно за 4 часа.

Но с запуском новой ВСМ время в пути уменьшится почти вдвое — до 2 часов 15 минут. Для этого на магистрали появятся новые, еще более современные поезда, способные разогнаться до 400 км/ч.

Из-за этого вопрос, куда девать нынешние «Сапсаны», стал особо актуальным. Многие боятся, что их просто отставят в депо.

Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников успокаивает — поезда никуда не исчезнут и не останутся без работы, пишут РИА Новости.

Какие маршруты рассматривают?

Приоритеты пока не окончательно утверждены, но озвучены несколько «очевидных» вариантов, куда могут перенаправить «Сапсаны»: Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж, Москва — Минск.

Заметим, что «Сапсаны» раньше уже ездили в Нижний Новгород, но после реконструкции Курского вокзала рейсы отменили и долго не возвращали, так как посчитали направление невыгодным.

Теперь, с запуском ВСМ, это направление может снова стать востребованным.

Маршруты в Воронеж и Минск выглядят привлекательными, так как это крупные города с большим пассажиропотоком, и РЖД планирует развивать скоростное сообщение.

Почему это выгодно?

Во-первых, выпускать «Сапсаны» на другие направления поможет оптимально использовать уже имеющийся подвижной состав. Это практичнее и дешевле, чем списывать поезда.

Во-вторых, учитывая, что билеты на новые поезда будут заметно дороже (примерно от 8 тысяч рублей), перевозка пассажиров менее загруженных маршрутов «Сапсанами» сохранит доступность транспорта.

Когда ждать перемен?

ВСМ между Москвой и Петербургом активно строится. Полноценный запуск магистрали планируется в 2028 году.

Именно к этому сроку и будут приняты окончательные решения по новым направлениям для «Сапсанов».

Параллельно идут переговоры и по другим новым высокоскоростным маршрутам, которые свяжут Москву с дополнительными городами: Адлером, Казанью, Рязанью и даже Екатеринбургом.

«Сапсаны» вполне могут появиться и там — ведь подвижной состав в России будет востребован.

Новые технологические возможности

Важно отметить, что новые поезда для ВСМ создаются на российском заводе «Уральские локомотивы» и способны работать в самых суровых климатических условиях — от -40 до +40 градусов.

Для «Сапсанов» предусмотрена длительная эксплуатация, около 30 лет, так что это не «мусор на колесах», а современные и надежные машины.