Скорость растет, а «Сапсан» остается: куда поедут знаменитые поезда после открытия ВСМ

Когда в России появится новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, многие удивятся, что же будет с «Сапсаном».
Этот поезд сейчас быстро и удобно связывает две столицы. Что будет с «Сапсанами»?
Они не исчезнут
На сегодняшний день «Сапсаны» перевозят пассажиров по маршруту Москва — Санкт-Петербург, который они преодолевают примерно за 4 часа.
Но с запуском новой ВСМ время в пути уменьшится почти вдвое — до 2 часов 15 минут. Для этого на магистрали появятся новые, еще более современные поезда, способные разогнаться до 400 км/ч.
Из-за этого вопрос, куда девать нынешние «Сапсаны», стал особо актуальным. Многие боятся, что их просто отставят в депо.
Заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников успокаивает — поезда никуда не исчезнут и не останутся без работы, пишут РИА Новости.
Какие маршруты рассматривают?
Приоритеты пока не окончательно утверждены, но озвучены несколько «очевидных» вариантов, куда могут перенаправить «Сапсаны»: Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж, Москва — Минск.
Заметим, что «Сапсаны» раньше уже ездили в Нижний Новгород, но после реконструкции Курского вокзала рейсы отменили и долго не возвращали, так как посчитали направление невыгодным.
Теперь, с запуском ВСМ, это направление может снова стать востребованным.
Маршруты в Воронеж и Минск выглядят привлекательными, так как это крупные города с большим пассажиропотоком, и РЖД планирует развивать скоростное сообщение.
Почему это выгодно?
Во-первых, выпускать «Сапсаны» на другие направления поможет оптимально использовать уже имеющийся подвижной состав. Это практичнее и дешевле, чем списывать поезда.
Во-вторых, учитывая, что билеты на новые поезда будут заметно дороже (примерно от 8 тысяч рублей), перевозка пассажиров менее загруженных маршрутов «Сапсанами» сохранит доступность транспорта.
Когда ждать перемен?
ВСМ между Москвой и Петербургом активно строится. Полноценный запуск магистрали планируется в 2028 году.
Именно к этому сроку и будут приняты окончательные решения по новым направлениям для «Сапсанов».
Параллельно идут переговоры и по другим новым высокоскоростным маршрутам, которые свяжут Москву с дополнительными городами: Адлером, Казанью, Рязанью и даже Екатеринбургом.
«Сапсаны» вполне могут появиться и там — ведь подвижной состав в России будет востребован.
Новые технологические возможности
Важно отметить, что новые поезда для ВСМ создаются на российском заводе «Уральские локомотивы» и способны работать в самых суровых климатических условиях — от -40 до +40 градусов.
Для «Сапсанов» предусмотрена длительная эксплуатация, около 30 лет, так что это не «мусор на колесах», а современные и надежные машины.