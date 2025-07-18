От янтаря до Эрмитажа: путеводитель по Калининграду и Санкт-Петербургу — куда поехать и что посмотреть

Калининград и Санкт-Петербург входят в Северо-Западный федеральный округ, хотя и отделены друг от друга территориями нескольких стран.
Обоим свойственен влажный климат, оба расположены вблизи Балтийского моря, это города с красивой архитектурой и вкусной едой. На этом общие черты заканчиваются.
Как добраться: анклав и культурная столица
Как пишет "Яндекс Путешествия", Калининград — анклав России. Добраться сюда можно разными видами транспорта, но для въезда на машине или автобусе понадобится упрощенный транзитный документ.
Доехать до Санкт-Петербурга можно любым видом транспорта: автобусом, поездом, самолетом или даже на собственном автомобиле. Дополнительных документов, кроме внутреннего паспорта, не потребуется.
Климат и природа: от дюн до белых ночей
В Санкт-Петербург лучше ехать с мая по сентябрь. В летние месяцы средняя температура около +17…+19 °C, но бывают и очень жаркие дни, часто идут дожди.
Калининград расположен южнее Петербурга, поэтому климат тут более мягкий. Лучше всего ехать в Калининград с июня по сентябрь, средняя температура летом — около +21 °C.
Санкт-Петербург находится на берегу Финского залива, вблизи нет открытых для купания пляжей.
Калининград находится далеко от моря, но всего за час можно доехать до Светлогорска или Зеленоградска и отдохнуть на городских пляжах. От Зеленоградска недалеко до Куршской косы.
Развлечения и достопримечательности: от музеев до вилл
Санкт-Петербург — город, в котором не бывает скучно, а достопримечательности почти на каждом шагу. Городу чуть больше 300 лет, поэтому совсем древних сооружений тут не найти.
Зато количество культурных мероприятий зашкаливает: выставки, спектакли, концерты.
Калининград намного меньше и спокойнее Петербурга. Ему 770 лет.
Хотя город сильно пострадал от бомбардировок в Великую Отечественную войну, здесь сохранилось много памятников архитектуры: Кафедральный собор, Фридрихсбургские ворота, Королевские врата и целый исторический район Амалиенау со старыми немецкими виллами.
Отели и цены: роскошь и бюджет
В Санкт-Петербурге огромное количество хостелов и отелей на любой вкус. Например, номер в четырехзвездочном отеле можно арендовать от 2 945 рублей.
Для тех, кто ценит роскошь, — гостиница с богатой историей и видом на Исаакиевский собор.
В Калининграде отелей тоже много. В пятизвездочном отеле номера от 22 623 рублей. В хостеле капсулы стоят от 3 100 рублей за сутки.
Цены в заведениях общепита и магазинах почти одинаковые, а вот стоимость общественного транспорта сильно различается: например, за проезд в автобусе в Калининграде нужно заплатить 37 рублей, а в Петербурге почти в два раза больше — 65 рублей.
|Город
|Категория
|Пример отеля
|Цена за ночь (от)
|Примечания
|Санкт-Петербург
|Хостел/капсула
|Хостел/Капсульный
|600–2 100 ₽
|Базовые удобства, центр/пригород
|Санкт-Петербург
|3★
|Academia Особняк Shuvaloff 4*
|4 300 ₽
|Центр, завтрак часто включён
|Санкт-Петербург
|4★
|Port Comfort by Sennaya Square
|2 945 ₽
|Центр, современный сервис
|Санкт-Петербург
|5★
|Corinthia, Лотте, Англетер
|10 000–16 500 ₽
|Исторический центр, премиум-уровень
|Калининград
|Хостел/капсула
|Fox
|3 100 ₽
|Бюджетный, минимальные удобства
|Калининград
|5★
|Crystal House Suite Hotel&SPA
|22 623 ₽
|Завтрак, бассейн, вид на пруд
Куда же лучше?
За красивой природой, морем и средневековой архитектурой лучше ехать в Калининград.
За музеями, выставками и шумными барами — в Санкт-Петербург.
Еще лучше не выбирать один из них, а посетить оба.