От янтаря до Эрмитажа: путеводитель по Калининграду и Санкт-Петербургу — куда поехать и что посмотреть

Два города — один округ: в чем разница?

Калининград и Санкт-Петербург входят в Северо-Западный федеральный округ, хотя и отделены друг от друга территориями нескольких стран.

Обоим свойственен влажный климат, оба расположены вблизи Балтийского моря, это города с красивой архитектурой и вкусной едой. На этом общие черты заканчиваются.

Как добраться: анклав и культурная столица

Как пишет "Яндекс Путешествия", Калининград — анклав России. Добраться сюда можно разными видами транспорта, но для въезда на машине или автобусе понадобится упрощенный транзитный документ.

Доехать до Санкт-Петербурга можно любым видом транспорта: автобусом, поездом, самолетом или даже на собственном автомобиле. Дополнительных документов, кроме внутреннего паспорта, не потребуется.

Климат и природа: от дюн до белых ночей

В Санкт-Петербург лучше ехать с мая по сентябрь. В летние месяцы средняя температура около +17…+19 °C, но бывают и очень жаркие дни, часто идут дожди.

Калининград расположен южнее Петербурга, поэтому климат тут более мягкий. Лучше всего ехать в Калининград с июня по сентябрь, средняя температура летом — около +21 °C.

Санкт-Петербург находится на берегу Финского залива, вблизи нет открытых для купания пляжей.

Калининград находится далеко от моря, но всего за час можно доехать до Светлогорска или Зеленоградска и отдохнуть на городских пляжах. От Зеленоградска недалеко до Куршской косы.

Развлечения и достопримечательности: от музеев до вилл

Санкт-Петербург — город, в котором не бывает скучно, а достопримечательности почти на каждом шагу. Городу чуть больше 300 лет, поэтому совсем древних сооружений тут не найти.

Зато количество культурных мероприятий зашкаливает: выставки, спектакли, концерты.

Калининград намного меньше и спокойнее Петербурга. Ему 770 лет.

Хотя город сильно пострадал от бомбардировок в Великую Отечественную войну, здесь сохранилось много памятников архитектуры: Кафедральный собор, Фридрихсбургские ворота, Королевские врата и целый исторический район Амалиенау со старыми немецкими виллами.

Отели и цены: роскошь и бюджет

В Санкт-Петербурге огромное количество хостелов и отелей на любой вкус. Например, номер в четырехзвездочном отеле можно арендовать от 2 945 рублей.

Для тех, кто ценит роскошь, — гостиница с богатой историей и видом на Исаакиевский собор.

В Калининграде отелей тоже много. В пятизвездочном отеле номера от 22 623 рублей. В хостеле капсулы стоят от 3 100 рублей за сутки.

Цены в заведениях общепита и магазинах почти одинаковые, а вот стоимость общественного транспорта сильно различается: например, за проезд в автобусе в Калининграде нужно заплатить 37 рублей, а в Петербурге почти в два раза больше — 65 рублей.

Город Категория Пример отеля Цена за ночь (от) Примечания Санкт-Петербург Хостел/капсула Хостел/Капсульный 600–2 100 ₽ Базовые удобства, центр/пригород Санкт-Петербург 3★ Academia Особняк Shuvaloff 4* 4 300 ₽ Центр, завтрак часто включён Санкт-Петербург 4★ Port Comfort by Sennaya Square 2 945 ₽ Центр, современный сервис Санкт-Петербург 5★ Corinthia, Лотте, Англетер 10 000–16 500 ₽ Исторический центр, премиум-уровень Калининград Хостел/капсула Fox 3 100 ₽ Бюджетный, минимальные удобства Калининград 5★ Crystal House Suite Hotel&SPA 22 623 ₽ Завтрак, бассейн, вид на пруд

Куда же лучше?

За красивой природой, морем и средневековой архитектурой лучше ехать в Калининград.

За музеями, выставками и шумными барами — в Санкт-Петербург.

Еще лучше не выбирать один из них, а посетить оба.