Минцифры планирует ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах

Что готовит реформа отрасли

Власти планируют серьёзно поменять правила работы операторов связи — и эти изменения напрямую затронут жильцов многоквартирных домов. Главное новшество — требование к скорости: не менее 1 Гбит/с в каждом МКД в течение ближайших десяти лет.

Что предлагает Минцифры: ключевые пункты

обеспечить скорость не ниже 1 Гбит/с в каждом многоквартирном доме — срок реализации рассчитан на 10 лет;

сократить число типов лицензий с почти 20 до 4 и дать операторам год на бесплатное переоформление;

ввести внесудебное лишение лицензии за повторные нарушения и запрет на получение новой в течение 10 лет;

учесть специфику небольших провайдеров, которые остаются единственным источником связи в отдельных районах;

разрешить замену медных линий на оптоволоконные; при отсутствии доступа в помещение — отключать домашний интернет (инициатива затронет около 5,8 млн абонентов).

Мнения экспертов и возможные последствия

Представители отрасли поддерживают идею единых стандартов скорости, но опасаются, что упрощённый отзыв лицензий и отсутствие достаточных послаблений для малых операторов могут ударить по абонентам.

Если региональные провайдеры столкнутся с жёсткими условиями, тарифы в небольших городах могут вырасти. При этом замена медных линий на оптоволокно в перспективе даст более стабильную и быструю связь — но переходный период потребует внимания к интересам пользователей.

Вывод

Реформа должна сделать интернет в МКД быстрее и надёжнее, а правила для операторов — прозрачнее, сообщает источник.

Однако итоговый эффект для абонентов зависит от того, насколько сбалансированными окажутся финальные нормы — особенно в части поддержки небольших провайдеров. Важно, чтобы рост качества услуг не сопровождался резким повышением стоимости.

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