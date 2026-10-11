Городовой / Новости Петербурга / Минцифры планирует ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кронштадт в объездах, Садовая — на ночном ремонте: где в Петербурге с 11 октября не проехать без навигатора Новости Петербурга
Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах Новости Петербурга
Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню» Новости Петербурга
Как подготовить газон к зиме: простая инструкция без лишних хлопот Новости Петербурга
Глина на участке: что внести осенью, чтобы весной земля была рыхлой и мягкой Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Лайфхак Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Минцифры планирует ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах

Опубликовано: 11 октября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Минцифры планирует ввести требования по минимальной скорости интернета в квартирах
фото Global Look Press
Что готовит реформа отрасли

Власти планируют серьёзно поменять правила работы операторов связи — и эти изменения напрямую затронут жильцов многоквартирных домов. Главное новшество — требование к скорости: не менее 1 Гбит/с в каждом МКД в течение ближайших десяти лет.

Что предлагает Минцифры: ключевые пункты

  • обеспечить скорость не ниже 1 Гбит/с в каждом многоквартирном доме — срок реализации рассчитан на 10 лет;
  • сократить число типов лицензий с почти 20 до 4 и дать операторам год на бесплатное переоформление;
  • ввести внесудебное лишение лицензии за повторные нарушения и запрет на получение новой в течение 10 лет;
  • учесть специфику небольших провайдеров, которые остаются единственным источником связи в отдельных районах;
  • разрешить замену медных линий на оптоволоконные; при отсутствии доступа в помещение — отключать домашний интернет (инициатива затронет около 5,8 млн абонентов).

Мнения экспертов и возможные последствия

Представители отрасли поддерживают идею единых стандартов скорости, но опасаются, что упрощённый отзыв лицензий и отсутствие достаточных послаблений для малых операторов могут ударить по абонентам.

Если региональные провайдеры столкнутся с жёсткими условиями, тарифы в небольших городах могут вырасти. При этом замена медных линий на оптоволокно в перспективе даст более стабильную и быструю связь — но переходный период потребует внимания к интересам пользователей.

Вывод

Реформа должна сделать интернет в МКД быстрее и надёжнее, а правила для операторов — прозрачнее, сообщает источник.

Однако итоговый эффект для абонентов зависит от того, насколько сбалансированными окажутся финальные нормы — особенно в части поддержки небольших провайдеров. Важно, чтобы рост качества услуг не сопровождался резким повышением стоимости.

Читайте также:

Прожиточный минимум в 2027 году — 20 227 рублей: кого коснется перерасчет

С октября 2026 года бонусы «СберСпасибо» можно тратить по-новому: что изменилось

Маркетплейсы переходят на новые правила: вступил в силу закон о платформенной экономике

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью
Кронштадт в объездах, Садовая — на ночном ремонте: где в Петербурге с 11 октября не проехать без навигатора Перейти 11 октября 2026
Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах Перейти 11 октября 2026
Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню» Перейти 11 октября 2026