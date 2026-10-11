Городовой / Полезное / Вместо мантов: готовим быстрые ханумчики — через 30 минут уже подаем к столу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кронштадт в объездах, Садовая — на ночном ремонте: где в Петербурге с 11 октября не проехать без навигатора Новости Петербурга
Синоптик Леус назвал точную дату выпадения первого снега: когда начнется зима в Москве и регионах Новости Петербурга
Колхоз на максималках: эти 3 осенние вещи не стоит носить женщинам после 50 — превратят в «деревню» Новости Петербурга
Как подготовить газон к зиме: простая инструкция без лишних хлопот Новости Петербурга
Глина на участке: что внести осенью, чтобы весной земля была рыхлой и мягкой Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Лайфхак Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Вместо мантов: готовим быстрые ханумчики — через 30 минут уже подаем к столу

Опубликовано: 11 октября 2026 04:23
 Проверено редакцией
Вместо мантов: готовим быстрые ханумчики — через 30 минут уже подаем к столу
Вместо мантов: готовим быстрые ханумчики — через 30 минут уже подаем к столу
Городовой ру
Как сделать ханумчики из готового теста для чебуреков

Если хочется мантов, при этом на замешивание теста нет времени, то можно взять готовые кружки теста для чебуреков. Оно имеет одинаковый размер, не требует раскатки, поэтому вам достаточно сделать начинку и свернуть ханумчики.

Что понадобится

Тесто для чебуреков готовое - 1 упаковка, фарш - 500 г, картошка - 2 штуки, лук репчатый - 2 штуки, масло сливочное - 50 г, черный перец и соль - по вкусу, зира - ½ чайной ложки.

Приготовление

Мелко нарежьте лук, картошку натрите на терке и отожмите сок. Смешайте фарш с луком и картофелем, добавьте специи, сообщает popcornnews.ru.

Подготовьте готовые кружки теста, выложите на каждый начинку, распределите ее тонким слоем. Добавьте немного сливочного масла, после чего сверните тесто с начинкой, закрепите края.

Решетку пароварки смажьте подсолнечным маслом, выложите ханумчики. Убедитесь, что они не касаются друг друга. Готовьте на пару в течение 30-35 минут. Подавать блюдо следует со сметаной или томатным соусом.

Информация о блюде

Ханумчики на самом деле являются уменьшенной версией блюда ханум, которое популярно на Востоке. Для начинки лучше всего использовать говядину или баранину, но допускается и вариант с курицей.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова подает ханумчики со сливочным соусом, который готовится из кефира, сметаны, чеснока и измельченного укропа. Такое сочетание идеально подходит к фаршу и тесту.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Плов не любит зиру и изюм: вот какая специя делает его ароматным и рассыпчатым - узбекский лайфхак, который меняет все

Лук в котлеты: резать, тереть или молоть? Хитрость, о которой не догадываются даже хозяйки со стажем

Почему в финских домах тепло в любой мороз: дело не в батареях, а в том, что у нас часто забывают

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
В октябре побросали семена и забыли до весны: 5 цветов для подзимнего посева - эффектные и неприхотливые Перейти 11 октября 2026
Баловень судьбы или кузнец собственного счастья: выберите осенний цветок - узнайте, насколько вы удачливы Перейти 11 октября 2026
Мишура и гирлянды - прошлый век: украшаем дом к Новому году-2027 - как угодить Огненной Козе Перейти 11 октября 2026