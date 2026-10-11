Вместо мантов: готовим быстрые ханумчики — через 30 минут уже подаем к столу

Как сделать ханумчики из готового теста для чебуреков

Если хочется мантов, при этом на замешивание теста нет времени, то можно взять готовые кружки теста для чебуреков. Оно имеет одинаковый размер, не требует раскатки, поэтому вам достаточно сделать начинку и свернуть ханумчики.

Что понадобится

Тесто для чебуреков готовое - 1 упаковка, фарш - 500 г, картошка - 2 штуки, лук репчатый - 2 штуки, масло сливочное - 50 г, черный перец и соль - по вкусу, зира - ½ чайной ложки.

Приготовление

Мелко нарежьте лук, картошку натрите на терке и отожмите сок. Смешайте фарш с луком и картофелем, добавьте специи, сообщает popcornnews.ru.

Подготовьте готовые кружки теста, выложите на каждый начинку, распределите ее тонким слоем. Добавьте немного сливочного масла, после чего сверните тесто с начинкой, закрепите края.

Решетку пароварки смажьте подсолнечным маслом, выложите ханумчики. Убедитесь, что они не касаются друг друга. Готовьте на пару в течение 30-35 минут. Подавать блюдо следует со сметаной или томатным соусом.

Информация о блюде

Ханумчики на самом деле являются уменьшенной версией блюда ханум, которое популярно на Востоке. Для начинки лучше всего использовать говядину или баранину, но допускается и вариант с курицей.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова подает ханумчики со сливочным соусом, который готовится из кефира, сметаны, чеснока и измельченного укропа. Такое сочетание идеально подходит к фаршу и тесту.

Фото: Сгенерировано ИИ

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