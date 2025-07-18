Между Москвой и Петербургом: где находится самый красивый деревянный вокзал России

Вокзал, как машина времени, которая переносит на 100 лет назад.

Между Москвой и Санкт-Петербургом есть необычное место. Можно свернуть с привычного маршрута, чтобы заглянуть в небольшое село Куженкино в Тверской области.

Там есть настоящее деревянное чудо — один из самых красивых и почти полностью сохранившихся вокзалов начала ХХ века. Такой сейчас редко встретишь — он словно переносит на 100 с лишним лет назад.

Куженкино — жемчужина железнодорожной архитектуры

Вокзал на станции Куженкино был построен между 1902 и 1906 годами как типовое здание IV класса Бологое-Полоцкой железной дороги.

В то время этот класс вокзалов был распространен для небольших провинциальных станций, но от большинства подобных построек к XXI веку почти ничего не осталось.

А здесь сохранилось почти все, практически в первозданном виде, пишет сайт на Авто по России.

Это целый комплекс: само здание вокзала в стиле модерн с резным декором, деревянными кронштейнами и башенкой с острым шпилем и флюгером.

Тут же есть две казармы для служащих, клуб, водонапорная башня, сторожка, будки стрелочников, склад и даже керосиновый сарай. Все это — словно маленький городок начала прошлого века.

Почему именно модерн?

Стиль модерн на железных дорогах — это не просто красивые украшения. В те годы появлялись новые технологии и материалы, и архитекторы пытались совместить функциональность с эстетикой.

В Куженкино это хорошо видно: вокзал украшен резьбой по дереву, остеклением с большими окнами, гармоничными формами фронтонов. В фасад вокзала встроен старинный колокол.

Башенка со шпилем и флюгером — как маленький маяк, который видно издалека. Такой стиль здания, превращает обычный вокзал в настоящее произведение искусства.

Незаметный, но живой музей под открытым небом

Сегодня Куженкино — не просто заброшенная станция, а музей под открытым небом, открытый для туристов и любителей истории.

Внутри самого вокзала — старинные деревянные диваны начала XX века, а на стендах — фотодокументы и экспозиции, рассказывающие о строительстве и работе железной дороги.

Самое интересное для многих туристов — поездка на ретро-паровозе, который регулярно ходит по выходным между Бологое и Осташковым, останавливаясь в Куженкино.

История села и дороги

До появления железной дороги Куженкино было небольшим селом между Москвой и Великим Новгородом. В начале XIX века этот путь превратили в шоссе — и село оказалось на важной дороге между двумя столицами.

С появлением Бологое-Полоцкой железной дороги и станции Куженкино, село стало важным узлом.

Благодаря удачному расположению и архитектурному решению, этот вокзал просуществовал больше века и останется памятником истории и архитектуры.

Если захотите подышать историей русской железной дороги и красивой деревянной архитектуры — вам в Куженкино. И не забудьте поймать ретро-паровоз — это как машина времени между Москвой и Петербургом.