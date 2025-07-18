Торжество или скромность: петербуржцам подсказали, что выбрать при регистрации брака и в чем разница

Подавая заявление на регистрацию брака в органах ЗАГС или на портале Госуслуг, молодожены сами выбирают, в какой обстановке пройдет их церемония бракосочетания.
Но в чем же разница между торжественной и неторжественной регистрацией брака?
Торжественная регистрация: праздник для всех
Как пояснили в Управлении ЗАГС Ленобласти, торжественная регистрация брака — это проведение церемонии бракосочетания в зале торжеств, с музыкой и речью регистратора.
На торжественную церемонию можно пригласить гостей, а также можно придти вдвоем.
Неторжественная регистрация: только самое необходимое
Неторжественная регистрация брака — это оформление документов в неторжественной обстановке, как правило, в рабочем кабинете или в малом неторжественном зале.
Цена вопроса: госпошлина одинакова
Сумма госпошлины за государственную регистрацию брака в торжественной и в неторжественной обстановке одинаковая — 350 рублей.
Выбор формы регистрации брака — личное дело будущих супругов. Кто-то мечтает о пышной церемонии в окружении близких, а кто-то предпочитает скромное и тихое начало семейной жизни.
Главное — это любовь и взаимопонимание.