Торжество или скромность: петербуржцам подсказали, что выбрать при регистрации брака и в чем разница

Подавая заявление на регистрацию брака в органах ЗАГС или на портале Госуслуг, молодожены сами выбирают, в какой обстановке пройдет их церемония бракосочетания.

Но в чем же разница между торжественной и неторжественной регистрацией брака?

Торжественная регистрация: праздник для всех

Как пояснили в Управлении ЗАГС Ленобласти, торжественная регистрация брака — это проведение церемонии бракосочетания в зале торжеств, с музыкой и речью регистратора.

На торжественную церемонию можно пригласить гостей, а также можно придти вдвоем.

Неторжественная регистрация: только самое необходимое

Неторжественная регистрация брака — это оформление документов в неторжественной обстановке, как правило, в рабочем кабинете или в малом неторжественном зале.

Цена вопроса: госпошлина одинакова

Сумма госпошлины за государственную регистрацию брака в торжественной и в неторжественной обстановке одинаковая — 350 рублей.

Выбор формы регистрации брака — личное дело будущих супругов. Кто-то мечтает о пышной церемонии в окружении близких, а кто-то предпочитает скромное и тихое начало семейной жизни.

Главное — это любовь и взаимопонимание.