Скрытая от глаз усадьба Демидовых в Петербурге: какие тайны скрывает особняк

Усадьба Демидовых на Мойке — одна из тех загадочных жемчужин Петербурга, о которых знают немногие, хотя она стоит почти в самом центре города. Это не просто старинный особняк, а целая семейная история, скрытая за высокими заборами. А настоящей изюминкой здания является изящная чугунная лестница, яблоневый сад и атмосфера XVIII века, которая словно застыла во времени.

Кто такие Демидовы?

Все началось с Никиты Демидова — простого кузнеца из Тулы, который в начале XVIII века сумел превратить свое ремесло в настоящее металлургическое дело. Благодаря предпринимательской жилке он стал поставлять оружие и металл для армии Петра I. Его потомки, в том числе внук Григорий Акинфиевич Демидов, продолжили развивать семейное дело, став одними из самых богатых и влиятельных промышленников России.

Как появилась усадьба на Мойке?

В середине XVIII века Григорий Демидов решил построить в Петербурге семейное гнездо. Для этого пригласили известного архитектора Савву Чевакинского, который работал над дворцами для императрицы Елизаветы и других аристократов. Получился большой трехэтажный дом: особняк украшали барельефы, колонны, лепнина, сообщает сайт Музеи Санкт-Петербурга.

Главная гордость

Самое необычное в усадьбе — это огромная чугунная лестница, которая ведет из веранды второго этажа прямо в сад. Сделана она из чугуна, и это не случайно: именно Демидовы владели уральскими металлургическими заводами, где умели создавать настоящие произведения искусства из тяжелого металла.

Лестница — это не просто конструкция, а фамильная гордость, уникальный шедевр, который сложно найти где-либо еще. Она изящная, ажурная и словно парит над землей.

Что еще было во дворе?

Во дворе усадьбы был настоящий яблоневый сад — редкость для центра Петербурга. Усадьба была почти скрыта от посторонних глаз: высокие стены и пристройки делали ее настоящей крепостью.

Судьба усадьбы в XIX и XX веках

К XIX веку род Демидовых начал угасать, и усадьба стала меняться. В 1830 году дом сдали Английскому клубу — месту, где собиралась петербургская элита, включая таких знаменитостей, как Пушкин и Крылов. Поговаривают, что в советское время в здании работало конструкторское бюро, где проектировали атомные ледоколы, но официального подтверждения этой информации нет.

Как попасть в усадьбу сегодня?

Сегодня усадьба Демидовых окружена современными зданиями и высокими заборами, и увидеть ее двор можно только с экскурсией. Если вы любите необычные места, то обязательно найдите время заглянуть за высокие ворота этой необычной усадьбы.