Сладкий груз с сюрпризом: в Петербург прибыло почти девять тонн марокканских клементинов с опасным насекомым
Сладкий груз с сюрпризом: в Петербург прибыло почти девять тонн марокканских клементинов с опасным насекомым

Опубликовано: 28 ноября 2025 15:51
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

В Санкт-Петербурге власти не допустили ввоз более 8 тонн цитрусовых из Марокко из-за выявления в них карантинных вредителей.

В морском порту Санкт-Петербурга при контрольном осмотре очередной партии клементинов из Марокко был выявлен опасный вредитель. Специалисты обнаружили личинку насекомого, определённого по внешним признакам как карантинный объект.

Для подтверждения были проведены лабораторные исследования образцов фруктов, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Проверка показала, что заражены 8,6 тонны клементинов. Речь идёт о средиземноморской плодовой мухе, которая способна нанести значительный ущерб урожаю и распространиться на другие растения. Подобные находки угрожают плодоводству и могут привести к дополнительным ограничениям на импорт продукции.

Ранее в Санкт-Петербург уже поступала крупная партия мандаринов, свыше 19 тонн из Китая. В этих фруктах также обнаружили опасное насекомое, известное как колючая горная белокрылка.

Автор:
Юлия Аликова
