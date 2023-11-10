Распылите на двери и окна этот состав: мыши будут обходить дом за километр

Жильцы частных домой нередко сталкиваются с незваными гостями в виде мышей и крыс. Некоторые тут же спешат купить яды и отраву, чтобы избавиться от них. Хотя есть более простое и дешевое решение проблемы.

Помимо того, что состав из трех ингредиентов отпугнет грызунов, он еще и отлично справляется с грязью. При этом в помещении будет приятный запах, в отличие от удушающей химии.

В емкости необходимо смешать в равных частях белый уксус с водой и добавить несколько капель масла перечной мяты. Готовое средство останется распылить на окна и двери, чтобы мыши и близко не подходили к дому, пишет The Sun.

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