Собирают с окраин, а тратят в ценре: почему капитальный ремонт в Петербурге буксует

Капитальный ремонт в Санкт-Петербурге — тема, которая волнует многих жителей города. С одной стороны, дома стареют, крыши текут, фасады облезают, инженерные сети требуют замены. С другой — денег на все это катастрофически не хватает, а программа ремонта, которая должна была работать с 2014 года и до 2038-го, буксует.

Взносов на капремонт не хватает

Жители платят взносы за капитальный ремонт, но этих денег явно не хватает. Сейчас ставка составляет примерно 12–14 рублей за квадратный метр, хотя по расчетам специалистов она должна быть около 180 рублей, чтобы покрыть все нужды. В первые годы программы взносы были еще ниже — всего 2 рубля за квадратный метр, и это сильно сказалось на накоплениях, передает слова начальника Управления капитального ремонта Жилищного комитета Дмитрия Кузнецова РБК.

В итоге многие дома, которые должны были отремонтировать еще в 2015–2018 годах, так и не дождались изменений, и сейчас некоторые из них уже в аварийном состоянии.

Почему не получается быстро исправить ситуацию

Основная проблема — это не только деньги, но и организационные сложности. Для проведения серьезных аварийно-восстановительных работ часто приходится переселять жильцов в маневренные фонды, а это сложно и дорого. Кроме того, часто нет доступа к конструкциям домов, что мешает осмотрам и ремонту.

Особенности ремонта в историческом центре

Петербург — город с огромным количеством памятников архитектуры. Более 9 тысяч домов признаны памятниками. Ремонт таких зданий очень дорогой и сложный, ведь фасады нужно реставрировать только после ремонта кровли и гидроизоляции фундаментов.

Кроме того, часто страдают фасады из-за сырости подвалов и повреждения гидроизоляции при благоустройстве дворов. К тому же квалифицированных специалистов по реставрации не хватает.

Кроме того, жители окраин города жалуются, что платят взносы, но ремонт чаще делают в центральных районах, где дома дороже и сложнее в обслуживании. Но Кузнецов отметил, что выполнение работ по каждому району и количество собранных с его жителей средств в целом совпадет.

Что делать дальше?

Чтобы решить проблему в Петербурге с капремонтом домов, нужны не только деньги, но и новые подходы, а также привлечение инвесторов и изменение законодательства для поддержки реставрации исторических зданий.

Впрочем, в ближайшее время в Северной столице состоятся торги, в результате которых желающим будут проданы особняки в Петергофе, Ломоносове и Царском Селе. Здания отдают за символическую цену, но с условием, что будет восстановлен их исторический облик, а это дело недешевое.