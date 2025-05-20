От Леонардо да Винчи до Рафаэля: самые дорогие картины, которые находятся в коллекции петербургского Эрмитажа

Путешествие во времени и искусстве в самых дорогих залах Эрмитажа — что нужно знать посетителям?

Наиболее значимые и самые дорогие картины в Эрмитаже — это шедевры, которые притягивают взгляды и восхищают посетителей со всего мира. В музее хранятся бесценные произведения искусства.

Ватиканский дворец в Эрмитаже: «Библия Рафаэля»

У почитателей творчества замечательного итальянского живописца Рафаэля Санти, одного из лучших представителей эпохи римского классицизма, есть прекрасная возможность пройтись по «ватиканскому дворцу Папы Римского». Точная копия дворца воспроизведена учениками Рафаэля по заказу Екатерины II. Она размещена на втором этаже в помещении Нового Эрмитажа.

На сводах «Библии Рафаэля» размещены картины, написанные по сюжетам Ветхого Завета и Евангелие. Этот зал — настоящее произведение искусства, предлагающее посетителям уникальную возможность погрузиться в мир библейских сюжетов и творчества Рафаэля.

Леонардо да Винчи: две «Мадонны» — жемчужины коллекции

Леонардо да Винчи — «Мадонна с Младенцем» и «Мадонна Литта». Первое место в условном списке принадлежит картине непревзойденного, невероятно талантливого от Бога итальянского живописца.

Два шедевра Леонардо да Винчи — гордость коллекции Эрмитажа.

Тайна «Мадонны с Младенцем»: от артистов цирка до Эрмитажа

Доподлинно не известно, каким образом шедевр «Мадонна с Младенцем» оказался в России. Предположительно, семья Бенуа приобрела его у артистов передвижного цирка, а затем досталась по наследству Марии Сапожниковой (Бенуа в замужестве), а уже потом была выкуплена Эрмитажем.

История этого полотно окутана загадками, делающими его еще более привлекательным для ценителей искусства.

«Мадонна Литта»: шедевр скромных размеров

Несмотря на скромные размеры полотна «Madonna Litta» (42х33 см), оно привлекает к себе внимание толп посетителей и туристов со всего мира.

Название закрепилось за шедевром на том основании, что последним владельцем произведения была семья миланских графов Литта. Произведение, написанное темперой на дереве, было в весьма плачевном состоянии, когда в 1865 году Эрмитаж приобрел его.

Как пишет vinterier, впоследствии работа была перенесена на холст. Несмотря на небольшой размер, «Мадонна Литта» поражает своей красотой и глубиной.

«Мадонна с Младенцем» Рафаэля: гордость коллекции

Рафаэль — «Мадонна с Младенцем». Среди самых дорогих картин Эрмитажа «Мадонна с Младенцем» Рафаэля Санти претендует на верхнюю ступеньку пьедестала.

Ранняя работа Мастера куплена Александром II у графа Конестабиле в подарок любимой жене за 310 тыс. франков. Собственность императрицы Марии Александровны сразу попала в выставочный зал Эрмитажа.

Эта картина — одно из самых ценных произведений в коллекции Эрмитажа, приобретенное для императорской семьи.

Тициан «Даная»: Екатерина II и ее безупречный вкус

Тициан «Даная». Жемчужину коллекции и одну из самых дорогих картин Эрмитажа в Санкт-Петербурге приобрела императрица и Самодержица Всероссийская Екатерина II, обладающая безупречным вкусом. Именно благодаря Екатерине II Эрмитаж стал одним из ведущих музеев мира.

«Даная» Рембрандта и Фервилта: повторение сюжета

В картинной галерее есть и другие полотна с аналогичным сюжетом, заслуживающие внимания зрителей: Рембрандт «Даная» Фервилт «Даная». На полотнах Зевс в виде золотого дождя проникает к Данае, заключенной отцом в темницу. В результате их встречи появляется на свет Персей.

Два шедевра с одним сюжетом — интересный пример того, как разные художники интерпретируют один и тот же миф.