Вкус Петербурга: что попробовать, чтобы понять город — главные блюда и лакомства Северной столицы

В Петербурге есть блюда, без которых поездка будет неполной.

Петербург — город с богатой историей, и его кухня тоже особенная. Здесь смешались разные кулинарные традиции, и получилось что-то уникальное. Если вы в Питере в первый раз, обязательно попробуйте несколько главных блюд. Они помогут вам почувствовать вкус Петербурга.

Петербургские пышки: классика жанра

Начнем с самого простого и самого любимого — пышек! Это золотистые колечки из теста с сахарной пудрой. Их готовят по старым рецептам, и вкус их особый. Горячие пышки — это настоящий вкус детства для многих петербуржцев. Пышечные до сих пор популярны, особенно та самая, старинная, на Большой Конюшенной. Пышки — обязательный пункт в вашей гастрономической программе!

Корюшка: рыбка с запахом огурца

Весной в Петербург приходит сезон корюшки. Это небольшая рыбка, которая водится в Неве. Ее особенность — необычный запах, напоминающий свежий огурец. Жареная корюшка — это настоящий сезонный деликатес. Ее готовят в ресторанах, кафе и даже продают с уличных лотков. Обязательно попробуйте корюшку, если будете в Питере весной или летом.

Расстегаи: пирожки с секретом

Расстегаи — это традиционные русские пирожки с открытым верхом. Начинка у них может быть разной: рыбная, мясная, с грибами или капустой. Но особенность расстегаев — это бульон, который наливают внутрь перед подачей. Это делает начинку более сочной и насыщенной. Расстегаи можно попробовать в некоторых ресторанах традиционной русской кухни.

Борщ: классика русской кухни

Хотя борщ — это блюдо не только петербургское, в Питере его готовят особенно вкусно. Здесь есть много ресторанов с традиционной русской кухней, где можно попробовать настоящий, наваристый борщ со сметаной. Особенно хорош борщ в холодную погоду — он согревает и насыщает.

Блины: с начинкой и без

Блины — еще одно традиционное русское блюдо, которое популярно в Петербурге. Блины здесь готовят самые разные: тонкие, пышные, с начинками из мяса, грибов, творога, ягод или рыбы. Можно попробовать блины с икрой — это уже настоящий деликатес. Блинные можно найти в разных районах города.

Петербургская кухня — это разнообразие вкусов и традиций. От простых и любимых пышек до изысканных блюд в ресторанах. Не бойтесь пробовать новое, исследуйте город не только глазами, но и вкусом. Попробуйте главные блюда Петербурга, и вы лучше поймете этот удивительный город.



