Одной категории россиян продлили отсрочку в армию: вот кто может ходить по гражданке до 2030-го

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Старообрядцы оказались во многом ближе к мусульманам, чем к православным: в чем конкретно и как так вышло

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Красоты Дальнего Востока на расстоянии вытянутой руки: как петербуржцам увидеть Магадан, Камчатку, Алтай и другие регионы

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Петербургские лифты получили отсрочку: до какого года не будут менять подъемники

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Маршрут молодости Владимира Путина: любимые места президента в Петербурге

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