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Одной категории россиян продлили отсрочку в армию: вот кто может ходить по гражданке до 2030-го

Опубликовано: 6 июля 2025 13:33
армия
Одной категории россиян продлили отсрочку в армию: вот кто может ходить по гражданке до 2030-го
Фото: Городовой.ру

Указ подписан и вступает в силу.

Президент России подписал указ о продлении отсрочки от призыва на военную службу для старообрядцев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отсрочка, введённая в 2020 году, продлевается ещё на пять лет — до 2030 года. Она касается старообрядцев, переселившихся в Россию по программе переселения, проживающих на Дальнем Востоке и работающих в фермерских хозяйствах.

1 апреля 2025 года президент также подписал указ об упрощённом получении гражданства для старообрядцев. Теперь им не нужно подтверждать знание русского языка, истории и выполнять условия о постоянном проживании в стране.

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Корнилий, поблагодарил Путина, отметив, что в документе были напрямую отражены интересы христиан, желающих вернуться на Родину.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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