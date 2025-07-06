Одной категории россиян продлили отсрочку в армию: вот кто может ходить по гражданке до 2030-го

Президент России подписал указ о продлении отсрочки от призыва на военную службу для старообрядцев. Документ опубликован на портале правовой информации.
Отсрочка, введённая в 2020 году, продлевается ещё на пять лет — до 2030 года. Она касается старообрядцев, переселившихся в Россию по программе переселения, проживающих на Дальнем Востоке и работающих в фермерских хозяйствах.
1 апреля 2025 года президент также подписал указ об упрощённом получении гражданства для старообрядцев. Теперь им не нужно подтверждать знание русского языка, истории и выполнять условия о постоянном проживании в стране.
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви, митрополит Корнилий, поблагодарил Путина, отметив, что в документе были напрямую отражены интересы христиан, желающих вернуться на Родину.