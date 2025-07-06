Съел, запил, в туалет на два дня: как не подхватить ротавирус на море (советы врача)

С началом курортного сезона в Краснодарском крае растёт число случаев ротавирусной инфекции, особенно среди детей. Врач-методист Центра общественного здоровья Анна Зорина в эфире «Первой ласточки» на Радио «КП»-Кубань рассказала, как защититься и что делать, если ребёнок всё же заболел.
Симптомы ротавируса:
- внезапная рвота (часто без тошноты),
- диарея,
- боль в животе,
- повышенная температура,
- вялость и отсутствие аппетита.
«Это определенно угрожающие состояния… Нужно ехать к доктору. Заболел ребенок — могут заболеть и родители. Нужно соблюдать правила гигиены», — подчеркнула Анна Зорина.
Вакцинация
Прививка от ротавируса не входит в обязательный календарь, но доступна в Краснодарском крае. Вирусов несколько, иммунитет нестойкий — поэтому возможны повторные заражения.
Как защититься:
- регулярно мыть руки,
- использовать отдельную посуду и полотенца,
- дезинфицировать поверхности и игрушки,
- проветривать помещение.
Если взрослый или ребёнок уже заболел:
Главное — выпаивать маленькими порциями, использовать регидратационные растворы, соблюдать щадящую диету и не заниматься самолечением.
«Есть такой миф, что помогает кока-кола. Нет, она не помогает, это миф», — пояснила Зорина.
Если у малыша начинается обезвоживание, высокая температура, судороги — срочно в больницу. Особенно внимательно следует следить за детьми от 2 до 5 лет.