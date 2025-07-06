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Съел, запил, в туалет на два дня: как не подхватить ротавирус на море (советы врача)

Опубликовано: 6 июля 2025 14:01
ротавирус
Съел, запил, в туалет на два дня: как не подхватить ротавирус на море (советы врача)
Фото: Городовой.ру

Проблема знакомая тем, кто бывал на жарких курортах.

С началом курортного сезона в Краснодарском крае растёт число случаев ротавирусной инфекции, особенно среди детей. Врач-методист Центра общественного здоровья Анна Зорина в эфире «Первой ласточки» на Радио «КП»-Кубань рассказала, как защититься и что делать, если ребёнок всё же заболел.

Симптомы ротавируса:

  • внезапная рвота (часто без тошноты),
  • диарея,
  • боль в животе,
  • повышенная температура,
  • вялость и отсутствие аппетита.

«Это определенно угрожающие состояния… Нужно ехать к доктору. Заболел ребенок — могут заболеть и родители. Нужно соблюдать правила гигиены», — подчеркнула Анна Зорина.

Вакцинация

Прививка от ротавируса не входит в обязательный календарь, но доступна в Краснодарском крае. Вирусов несколько, иммунитет нестойкий — поэтому возможны повторные заражения.

Как защититься:

  • регулярно мыть руки,
  • использовать отдельную посуду и полотенца,
  • дезинфицировать поверхности и игрушки,
  • проветривать помещение.

Если взрослый или ребёнок уже заболел:

Главное — выпаивать маленькими порциями, использовать регидратационные растворы, соблюдать щадящую диету и не заниматься самолечением.

«Есть такой миф, что помогает кока-кола. Нет, она не помогает, это миф», — пояснила Зорина.

Если у малыша начинается обезвоживание, высокая температура, судорогисрочно в больницу. Особенно внимательно следует следить за детьми от 2 до 5 лет.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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