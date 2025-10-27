Городовой / Общество / Стерлядь в игристом, финская зайчатина: иностранные блюда, ставшие символами Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург лишился мастера пера: ушёл из жизни известный журналист Дмитрий Синочкин Общество
700 рублей в год и 140 000 долгов: сколько зарабатывал Пушкин и почему жил в долгах Общество
Наггетсы из кабачков: вкусный секрет для всей семьи Общество
Минус один салон Lada в Петербурге: впервые с 2019-го закрылся дилерский центр Общество
«Это не панацея»: как выбрать хлеб, и полезны ли цельнозерновые продукты Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Туризм История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Стерлядь в игристом, финская зайчатина: иностранные блюда, ставшие символами Петербурга

Опубликовано: 27 октября 2025 11:00
петербургская кухня
Стерлядь в игристом, финская зайчатина: иностранные блюда, ставшие символами Петербурга
Фото: Городовой.ру

Продолжаем разбираться в гастрономической истории города.

Петербургская кухня всегда была космополитичной — здесь иностранные рецепты не просто приживались, а обретали второе гражданство.

Именно на берегах Невы французские, финские и итальянские блюда превращались в гастрономические легенды.

Петербург — столица гастрономического смешения

С момента основания города сюда стекались иностранные повара, продукты и вкусы. Уже при Петре I на столах появлялись устрицы, лимоны и шампанское, а позже — изысканные рецепты, в которых Волжская стерлядь встречалась с французским брютом, а финская уха становилась «по-петербургски».

Французские новшества, прижившиеся на Неве

Самый громкий гастрономический «десант» в Петербург устроил повар Мари-Антуан Карем — легендарный «король поваров». Приехав по приглашению Александра I, он обучил дворцовых мастеров готовить «по-европейски» из местных продуктов.

Так появились шарлотка, соусы на сливках и знаменитая стерлядь в шампанском — блюдо, где простая русская рыба купается в игристом вине. Эта дерзкая роскошь стала символом петербургской аристократии.

Северное влияние: зайцы и корюшка

Пока французы учили нас подавать соусы, соседи-финны щедро делились своими рецептами. Так в петербургских домах появилось жаркое «заяц по-финляндски» — тушёное в сметане мясо, томлённое в печи под тестом. Финская уха, плотная и ароматная, тоже стала родной: её варили в каждом трактире на Неве.

Петербург — лаборатория вкусов

Город превратился в место, где всё новое проходило испытание русским столом. Здесь придумывали блюда, которые потом расходились по всей стране — от гурьевской каши до бефстроганов.

Петербургские повара научились смешивать несмешиваемое: французскую технику, немецкую педантичность, финскую простоту и русскую щедрость.

Сегодня в меню модных ресторанов рядом с тартаром и пастой всё чаще встречаются старые названия — стерлядь на шампанском, суточные щи, зайцы по-финляндски. Просто теперь это не ретро, а гордость города, где даже кухня когда-то стала искусством синтеза.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью