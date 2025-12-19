Городовой / Полезное / Сырники позорные, но итальянский салат у Высоцкой - закачаешься: отрываем рецепт от сердца
Сырники позорные, но итальянский салат у Высоцкой - закачаешься: отрываем рецепт от сердца

Опубликовано: 19 декабря 2025 20:05
Фото: Городовой.ру

Захотите воскликнуть мама мия, и простить телеведущей раковый суп и другие кулинарные преступления.

Что ж, критика кулинарных умений Юлии Высоцкой — дело субъективное и, честно говоря, уже слегка приевшееся. Пусть кто-то кривится, но её рецепты — это чаще всего бомба, проверенная временем, за исключением злополучных сырников.

Возьмём, к примеру, её салат по-итальянски. Суть в том, чтобы обжаренные на сухой сковороде-гриль кружочки молодого цуккини, пока они ещё шипят, рьяно приправить чесноком, кинзой и бальзамическим уксусом. 10–15 минут маринации — и они впитывают ароматы, как губка.

Параллельно вы отправляете в духовку красный перец — не жарить, а именно запекать до мягкости и того самого дымчатого послевкусия. Очистив от кожицы, вы добавляете его сладковатые полоски к цуккини и сочным черри.

Финальный аккорд — руккола, выложенная на блюдо отдельным слоем. Она не проходит термическую подготовку, а лишь слегка прогревается от тёплых овощей, когда вы сервируете салат.

Получается не холодная закуска, а почти тёплое, ароматное овощное основное блюдо с карамельными нотами от гриля и яркой кислинкой. Просто, освежающе и идеально на завтрак, обед и ужин.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
