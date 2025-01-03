Капремонт: платим больше, ремонтируем меньше?

У жителей Петербурга добавилось еще одно важное новогоднее событие! Их снова не обошло вниманием ЖКХ. Ваш любимый и самый непонятный взнос – на капремонт – в 2025 году стал чуточку выше. Все ради борьбы с вандалами, поддержания порядка и по причине инфляции, как утверждают в Жилищном комитете. Ежемесячно с каждого квадратного метра теперь нужно отдать на 1,25 рубля больше. Согласитесь, мелочь, а неприятно!

Тип дома и наличие лифта, как обычно, влияют на размер платежа. В 2024 году петербуржцам приходилось выкладывать от 11,99 до 12,99 рублей за квадратный метр. Москвичи, кстати, платят почти в два раза больше — с 1 января их взнос поднялся до 29,66 рублей за 1 кв. м. Видимо, у них капитальные ремонты проходят быстрее и качественнее.

В планах на 2025 год значится более 2800 видов ремонтных работ. Осталось только дождаться, когда они начнут воплощаться в реальность, пишет источник.