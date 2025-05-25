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Квартира-музей Александра Блока в Петербурге: достопримечательность, которую игнорируют незаслуженно

Опубликовано: 25 мая 2025 09:00
арт
Квартира-музей Александра Блока в Петербурге: достопримечательность, которую игнорируют незаслуженно
Фото: Городовой.ру

Зачем стоит посетить, что интересного увидите внутри.

Квартира на улице Декабристов, 57 — место, где Александр Блок прожил последние девять лет своей жизни. Сегодня здесь находится мемориальный музей, который бережно сохраняет атмосферу того времени и рассказывает о быте, привычках и творчестве одного из самых ярких поэтов Серебряного века.

Дом и история квартиры

С 6 августа 1912 года по 7 августа 1921 года Блок жил в этой квартире на четвёртом этаже. После революции и начала «уплотнений» семья поэта сама решила переехать в квартиру на втором этаже, к матери поэта, не дожидаясь подселения. Именно там Блок и скончался летом 1921 года.

Что можно увидеть в музее

В комнатах сохранились подлинные предметы обстановки, часть из них — личные вещи поэта и его жены Любови Дмитриевны. Некоторые экспонаты привезены от родственников или из музейных запасников.

На столе стоит пепельница в виде таксы, сохранился и маленький самовар, и мемориальная библиотека. На стене висит телефон, подключённый ко второй городской линии — номер Александра Блока начинался с цифры 6, что указано на оригинальной табличке.

Внимание к деталям

Супруга поэта бережно сохранила обстановку квартиры. Почти на каждом предмете — наклейка или записка, в которой она указывала, где стояла вещь и как использовалась. Благодаря её усилиям была воссоздана детальная схема комнат. Единственная комната, которая осталась без подробностей — спальня самой Любови Блок, отмечают в Сети.

Экспозиция и атмосфера

В музее царит особая тишина. Сотрудники охотно рассказывают об экспонатах, делятся историями о поэте и его семье. Работает экспозиция, посвящённая жизни и творчеству Блока — с фотографиями, письмами, рукописями и посмертной маской.

Практическая информация

Музей работает с 11:00 до 18:00, выходной день — среда. Билет стоит 200 рублей (цена актуальна на момент написания), для пенсионеров — 150. Адрес: Санкт-Петербург, улица Декабристов, 57.

Это место часто рекомендуют к посещению те, кто интересуется историей Петербурга и литературой начала XX века. Несмотря на скромные размеры, квартира-музей оставляет сильное эмоциональное впечатление.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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