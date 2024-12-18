Пенсионеры Петербурга и Ленобласти получат юбилейные выплаты в декабре

О дополнительных тратах на праздник можно подумать уже сейчас.

В конце декабря пожилые жители России, включая петербуржцев, получат разовые выплаты. На счета пенсионеров средства поступят 28-29 декабря, что станет приятным дополнением к новогодним праздникам.

Особенности выплат

Пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на повышение размера страховой пенсии, что связано с возрастным увеличением фиксированной выплаты. Составит она более 8000 рублей, что для многих станет хорошим подспорьем к Новому году.

Для жителей Петербурга и Ленобласти предусмотрены дополнительные разовые выплаты юбилярам:

15 тысяч рублей для пенсионеров, достигших 90 лет.

20 тысяч рублей для тех, кому исполнилось 95 лет.

25 тысяч рублей для 100-летних жителей.

Эти меры направлены на поддержку пожилых граждан и позволяют улучшить их материальное положение к праздникам.

Напомним также, что петербургские спортсмены — победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр — продолжают получать ежемесячные выплаты.

Эти финансовые подарки станут важной частью заботы о пожилых гражданах, даря им радость и комфорт в канун Нового года, пишет источник.