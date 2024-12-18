Городовой / Общество / Пенсионеры Петербурга и Ленобласти получат юбилейные выплаты в декабре
Эксклюзив
Последние новости
Петербург в снежном плену: циклон захватит город 11-12 января Город
«Заросли» под угрозой: в Петербурге планируют вырубить четыре тысячи деревьев на Васильевском острове Город
Сердце не выдержало: Михаила Боярского доставили в петербургскую больницу Общество
Новые возможности: как в Петербурге помогают трудоустроиться трем наиболее нуждающимся в поддержке категориям граждан Город
Биолог Павел Глазков приглашает петербуржцев на встречу с тайнами природы города: вход свободный Город
Категории
Общество Спорт

Пенсионеры Петербурга и Ленобласти получат юбилейные выплаты в декабре

18 декабря 2024 16:32
Только для Санкт-Петербурга: пенсионерам объявили о дополнительных выплатах к Новому году
Пенсионеры Петербурга и Ленобласти получат юбилейные выплаты в декабре
Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Global Look Press

О дополнительных тратах на праздник можно подумать уже сейчас.

В конце декабря пожилые жители России, включая петербуржцев, получат разовые выплаты. На счета пенсионеров средства поступят 28-29 декабря, что станет приятным дополнением к новогодним праздникам.

Особенности выплат

Пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на повышение размера страховой пенсии, что связано с возрастным увеличением фиксированной выплаты. Составит она более 8000 рублей, что для многих станет хорошим подспорьем к Новому году.

Для жителей Петербурга и Ленобласти предусмотрены дополнительные разовые выплаты юбилярам:

  • 15 тысяч рублей для пенсионеров, достигших 90 лет.
  • 20 тысяч рублей для тех, кому исполнилось 95 лет.
  • 25 тысяч рублей для 100-летних жителей.
  • Эти меры направлены на поддержку пожилых граждан и позволяют улучшить их материальное положение к праздникам.

Напомним также, что петербургские спортсмены — победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр — продолжают получать ежемесячные выплаты.

Эти финансовые подарки станут важной частью заботы о пожилых гражданах, даря им радость и комфорт в канун Нового года, пишет источник.

Новости по теме
Все просто и понятно: как будет проходить индексация выплат работающим пенсионерам в Петербурге Все просто и понятно: как будет проходить индексация выплат работающим пенсионерам в Петербурге 6 января 2025 14:00
Социальные выплаты пенсионерам Ленобласти проиндексировали на 5%, но это не все «плюшки» от государства Социальные выплаты пенсионерам Ленобласти проиндексировали на 5%, но это не все «плюшки» от государства 3 октября 2024 05:48
С 2025 года — один миллион: в Петербурге объявили о новых выплатах для молодых мам С 2025 года — один миллион: в Петербурге объявили о новых выплатах для молодых мам 6 января 2025 18:29
Во всем мире Рождество отпраздновали 25 декабря: почему в Петербурге отмечают именно 7 января Во всем мире Рождество отпраздновали 25 декабря: почему в Петербурге отмечают именно 7 января 2 января 2025 16:02
30 декабря — мистическая дата в истории Санкт-Петербурга: загадки, домыслы и легенды об убийстве Распутина 30 декабря — мистическая дата в истории Санкт-Петербурга: загадки, домыслы и легенды об убийстве Распутина 30 декабря 2024 17:13
Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургПенсия
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹 4
🙀 4
😿 6
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще