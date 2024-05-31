Топ-5 самых дешевых городов мира, в которых можно комфортно жить

Чтобы поехать в Европу, придется сильно раскошелиться. Даже на семидневную поездку многим нужно копить не один месяц. А в некоторых странах можно жить как короли даже на среднюю российскую зарплату. Вот куда можно отправиться, чтобы не пришлось считать каждую копейку.

Коломбо, Шри-Ланка

В столице Шри-Ланки семье из четырех человек можно вполне комфортно жить на 107 922 рублей. Средняя зарплата по стране составляет 13 527 рублей, а проезд в общественном транспорте обойдется всего в 10 рублей. Снять студию или однушку с хорошим ремонтом можно за 280 долларов в месяц, взять блюдо в недорогом местном кафе — за 90 рублей.

Коломбо порадует теплым климатом — средняя температура воздуха составляет +27 градусов. Колониальные особняки там соседствуют с небоскребами и древними храмами. Однако пляжи в черте города оставляют желать лучшего. Купаться лучше ездить в окрестности или на близлежащие курорты.

Источник фото: Legion-Media

Бангалор, Индия

В этом индийском городе семья из четырех человек за месяц потратит еще меньше — 95 289 рублей. Блюдо в кафе обойдется в 150 рублей, а продукты на рынках стоят совсем недорого: рис и молоко — по 30 рублей, а яйца — 50 рублей.

В мегаполисе проживают 11 миллионов человек. Жилье подешевле лучше искать подальше от шумного центра города. Путешественники отмечают, что Бангалор достаточно чистый, в сравнении с тем же Дели с его знаменитыми мусорными горами.

Источник фото: Legion-Media

Алматы, Казахстан

Бывшая столица Казахстана может похвастаться не только приемлемыми ценами на товары и услуги, но и достаточно высоким уровнем жизни. Семье из четырех человек на месяц будет хватать 129 335 рублей. Средняя зарплата там составляет порядка 40 тысяч рублей, а проезд на общественном транспорте стоит 13 рублей. Двушку можно арендовать за 40 тысяч рублей. Однако из-за растущей популярности города среди туристов цены планомерно повышаются.

Карачи, Пакистан

В этом городе в Пакистане семья из четырех человек в месяц будет тратить всего 63 094 рублей. Страна очень бедная — средняя зарплата составляет всего 10 500 рублей. Цены на аренду жилья с тремя спальнями стартуют от 15 тысяч рублей, по мере приближения к центру стоимость растет. Прайс на продукты сопоставим с российским, а обед в ресторане на одного обойдется от 150 до 500 рублей.

Источник фото: Legion-Media

Ташкент, Узбекистан

В месяц на семью из четырех человек в Ташкенте нужно закладывать 118 762 рублей. Цены на местные продукты и одежду в городе в разы ниже российских. Снять здесь небольшую однокомнатную квартиру с современным ремонтом можно за 310 долларов в месяц. А вот прайс в ресторанах не самый дешевый — с вас возьмут порядка 350 рублей за обед. По данным «Тинькофф журнала», средняя зарплата местных составляет 24 598 рублей.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media