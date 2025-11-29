ТРК «Голливуд»: какие бренды ждут петербуржцев у «Пионерской»

Совсем скоро, 6 декабря, откроет двери для посетителей торгово‑развлекательный комплекс «Голливуд» у станции метро «Пионерская». Пока центр работает в техническом режиме: он заполнен на 80–82 %, в нём разместилось около 200 арендаторов.
Петербуржцы смогут заглянуть в магазины известных fashion‑брендов: здесь представлены Guess, Mango, Melon Fashion Group, 12 Storeez, Ekonika, 2Mood, Boggi Milano, Lavarice, Henderson, Incanto, Brusnika, Furla, Twinset, Pinko и Falconeri Weekend (Max Mara).
На первом этаже гостей встретят флагманские магазины косметики — «Рив Гош» и «Золотое Яблоко», а также точки продаж техники: «М. Видео», Samsung и Bork.
Четвёртый этаж отдан под развлечения и гастрономию. Здесь разместился масштабный семейный развлекательный центр TeikaBoom (5 000 кв. м) и фитнес‑клуб DDX Fitness (2 200 кв. м). Кроме того, в здании откроется многозальный кинотеатр «Киноград».
Таким образом, «Голливуд» обещает стать новой точкой притяжения для жителей Приморского района и всего города — с широким выбором магазинов, мест для отдыха и развлечений.