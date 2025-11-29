Городовой / Общество / ТРК «Голливуд»: какие бренды ждут петербуржцев у «Пионерской»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

ТРК «Голливуд»: какие бренды ждут петербуржцев у «Пионерской»

Опубликовано: 29 ноября 2025 19:00
ТРК Голливуд
ТРК «Голливуд»: какие бренды ждут петербуржцев у «Пионерской»
Фото: Городовой.ру

Долгожданное открытие не за горами.

Совсем скоро, 6 декабря, откроет двери для посетителей торгово‑развлекательный комплекс «Голливуд» у станции метро «Пионерская». Пока центр работает в техническом режиме: он заполнен на 80–82 %, в нём разместилось около 200 арендаторов.

Петербуржцы смогут заглянуть в магазины известных fashion‑брендов: здесь представлены Guess, Mango, Melon Fashion Group, 12 Storeez, Ekonika, 2Mood, Boggi Milano, Lavarice, Henderson, Incanto, Brusnika, Furla, Twinset, Pinko и Falconeri Weekend (Max Mara).

На первом этаже гостей встретят флагманские магазины косметики — «Рив Гош» и «Золотое Яблоко», а также точки продаж техники: «М. Видео», Samsung и Bork.

Четвёртый этаж отдан под развлечения и гастрономию. Здесь разместился масштабный семейный развлекательный центр TeikaBoom (5 000 кв. м) и фитнес‑клуб DDX Fitness (2 200 кв. м). Кроме того, в здании откроется многозальный кинотеатр «Киноград».

Таким образом, «Голливуд» обещает стать новой точкой притяжения для жителей Приморского района и всего города — с широким выбором магазинов, мест для отдыха и развлечений.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 45
🙏
😹 6
🙀 3
😿 16
Поделитесь новостью