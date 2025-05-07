«Галерея», «Невский центр» и другие: в Петербурге закроют крупные торговые центры

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в День Победы 9 мая 2025 года Оперативным штабом Санкт-Петербурга было принято решение о временном приостановлении деятельности ряда крупных торгово-развлекательных центров (ТРЦ). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Список закрытых ТРЦ:

Временное приостановление работы касается следующих ТРЦ в период с 10:00 до 16:00 9 мая 2025 года:

Торгово-развлекательный центр / торговый центр Адрес Дата и время ограничения деятельности Особенности ограничения ТРЦ «Галерея» Лиговский пр., д. 30 09.05.2025, 10:00–16:00 Временная приостановка деятельности, ограничен доступ посетителей, приостановка работы организаций и ИП ТК «Невский центр» Невский пр., д. 114-116 09.05.2025, 10:00–16:00 То же Универмаг «Большой Гостиный Двор» Невский пр., д. 35 09.05.2025, 10:00–16:00 То же Торговый дом «Пассаж» Невский пр., д. 48 09.05.2025, 10:00–16:00 То же Галерея «Grand Palace» Невский пр., д. 44 09.05.2025, 10:00–16:00 То же ТЦ «Невский атриум» Невский пр., д. 71/1 09.05.2025, 10:00–16:00 То же ТРК «Адмирал» М. Морская ул., д. 4/1 09.05.2025, 10:00–16:00 То же

Данное решение также касается организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных в указанных зданиях, а также ограничивает доступ посетителей в указанный период. Это обусловлено необходимостью обеспечения безопасности и общественного порядка в период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы.

Причины введения ограничений

Временное закрытие ТРЦ 9 мая 2025 года — это мера предосторожности, направленная на обеспечение безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий, посвященных Дню Победы. В этот день в городе ожидается большое количество людей, что создает повышенный риск возникновения различных чрезвычайных ситуаций.

Ограничение работы ТРЦ позволит сосредоточить силы правоохранительных органов на обеспечении безопасности массовых мероприятий. Данные меры предприняты для предотвращения возможных провокаций и обеспечения спокойствия граждан.

Исключения из ограничений

Следует отметить, что установленные запреты не распространяются на деятельность федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им организаций в рамках возложенных на них функций. Это означает, что государственные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Данная мера предусмотрена для обеспечения непрерывности работы важных государственных структур и оказания необходимых государственных услуг.

Альтернативные варианты для покупок

В связи с временным закрытием ТРЦ, жителям Санкт-Петербурга рекомендуется запланировать покупки заранее или воспользоваться альтернативными вариантами, такими как мелкие магазины и онлайн-торговля. Многие магазины и организации предлагают услуги доставки на дом, что может стать удобным альтернативным вариантом для покупок в период ограничений.

Кроме того, можно использовать услуги онлайн-сервисов по доставке продуктов и товаров.