Туристы не верят своим глазам: эта странная особенность японских ресторанов приводит в недоумение

Путешествующие по Японии туристы наверняка удивятся, если посетят одну из местных кафешек. У всех них есть одна необычная особенность. Касается она оформления витрин.

За стеклом можно увидеть выставленные на полках наборы с едой, которую подают в заведении. Вот только блюда на самом деле не настоящие. Владельцы выставляют макеты из пластика, которые изготавливают в стране вот уже 100 лет.

Выглядят яства весьма натурально. У такого решения есть одна прелесть — посетители могут сразу понять, как будет смотреться готовая еда у них на тарелке, и решить, стоит ли посещать ресторан. Хотя продегустировать блюда туристы все же не смогут, поэтому придется ориентировать только на их внешнюю привлекательность, пишет автор Дзен-канала «Беспорядочные путешествия».

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