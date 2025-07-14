Большой Обуховский (Вантовый) мост — современный гигант над Невой: как Петербург обрел свою «Ванту»?

Там, где Нева простирается широко и величественно, появился мост, чья изящная конструкция из стальных тросов стала новым символом современного Петербурга

Санкт-Петербург — город мостов, но большинство из них — классические, невысокие, соединяющие берега в черте исторического центра.

Однако на восточной границе города раскинулся мост совершенно иного масштаба и архитектуры — Большой Обуховский мост.

Широко известный как Вантовый, он стал не только важнейшей транспортной артерией, но и впечатляющим инженерным сооружением, символизирующим взгляд Петербурга в будущее.

Рождение гиганта — почему понадобился Вантовый мост?

С ростом города и развитием автомобильного транспорта возникла острая необходимость в постоянном, неразводном мосте через Неву на восточной окраине.

Существующие мосты в центре часто приводили к заторам, особенно в часы пик и во время навигации.

Большой Обуховский мост, открытый в 2004 году (первая очередь) и в 2007 году (вторая очередь), был призван решить эту проблему, став частью Кольцевой автомобильной дороги (КАД) и обеспечив непрерывное движение транспорта через реку.

Большой Обуховский мост имеет уникальный статус — это единственный неразводной мост через реку Неву в пределах городской черты Санкт-Петербурга.

Его расположение далеко от исторического центра также позволило не нарушать панорамы города и не требовать разводки, что критично для судоходства по Неве.

Архитектура неба и стали — в чем особенность Вантового моста?

Свое неофициальное, но прочно закрепившееся название — «Вантовый» — мост получил благодаря особенностям конструкции.

Это вантовый мост, где дорожное полотно поддерживается не обычными опорами по всей длине, а соединено к высоким пилонам с помощью многочисленных стальных тросов — вантов.

Эти ванты, натянутые под разными углами, образуют сложный, но невероятно изящный узор, напоминающий паутину или струны гигантской арфы.

У моста два высоких пилона — около 123 метров каждый, по одному на каждом берегу. Они возвышаются над рекой, словно ворота, через которые проходят суда.

Общая длина моста вместе с подходами составляет почти 3 километра, а центральный судоходный пролет между пилонами — 382 метра, что делает его одним из самых длинных мостов в России.

Высота под центральным пролетом достаточно большая, чтобы под ним свободно проходили даже самые высокие суда, включая круизные лайнеры.

Новый символ — место в облике города

Большой Обуховский мост, несмотря на свою удаленность от центра, быстро стал узнаваемым элементом петербургского пейзажа, особенно для тех, кто живет на правом или левом берегу Невы в восточной части города.

Его изящные ванты и стройные пилоны впечатляюще смотрятся в любое время суток, а ночью, подсвеченные особой подсветкой, они превращаются в потрясающее зрелище.

Это мост — символ современного Петербурга, его развития, его технических возможностей.

Он соединяет не только берега Невы, но и прошлое города с его будущим, демонстрируя, что даже в историческом городе есть место для смелых инженерных решений и новых архитектурных форм.