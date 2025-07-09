Дворовые колодцы-насосы — забытые источники воды в петербургских дворах и их судьба

Представьте себе: всего столетие назад, чтобы набрать воды для повседневных нужд, петербуржцам приходилось идти не к крану на кухне, а во двор, к общему насосу или колодцу.

Современный петербуржец привык к тому, что чистая вода поступает в дом по трубам, стоит лишь открыть кран. Но эта удобная реальность появилась в городе далеко не сразу и не везде одновременно.

В XIX – начале XX века центральный водопровод был роскошью, доступной лишь в части домов, особенно в центре.

Для большинства же жителей источником воды служили колодцы или, чаще, водоразборные колонки и насосы, расположенные прямо во дворах-колодцах.

Жизнь у колонки — как получали воду в старом Петербурге

Водоснабжение старого Петербурга было многоступенчатым. Воду брали из Невы и других водоемов, очищали (насколько позволяли технологии того времени) и по системе водопроводов доставляли до определенных точек.

В центральных районах это могли быть водоразборные будки, где воду продавали водоносы. Но во многих дворах, особенно в доходных домах, устанавливали водоразборные колонки или ручные насосы.

Эти устройства представляли собой металлический столб или тумбу с краном или рычагом.

Чтобы набрать воды, нужно было прийти с ведром или другой емкостью и накачать ее с помощью насоса или открыть кран на колонке (часто за небольшую плату или по расписанию).

Это был общественный пункт – у колонки встречались соседи, обменивались новостями, обсуждали последние события.

Эхо прошлого — что осталось сегодня?

С развитием централизованного водопровода в течение XX века дворовые колонки и насосы постепенно утратили свое значение и были демонтированы как устаревшие.

Сегодня найти сохранившийся, действующий дворовой насос или колонку в Петербурге – большая редкость. Иногда их оставляют как декоративные элементы или исторические памятники, но чаще всего от них не остается и следа.

Их место заняли канализационные люки или просто ровный асфальт. Лишь на старых фотографиях или в воспоминаниях старожилов можно найти упоминания об этих необходимых для быта прежних лет устройствах.

Не только вода — символ ушедшей эпохи

Дворовой колодец-насос – это не просто забытый источник воды. Это символ ушедшей эпохи, когда быт был менее комфортным, но, возможно, более общительным.

Они напоминают о том, каким был ежедневный труд по обеспечению себя водой, о важности каждого ведра, о социальном взаимодействии во дворах.

Хотя большинство из них исчезло, память о них остается частью непарадной истории Петербурга. Это еще один слой в его многослойном портрете, свидетельствующий о глубоких изменениях, произошедших в повседневной жизни города за последнее столетие.