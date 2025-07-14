Магазин Купцов Елисеевых — роскошь и изобилие: гастрономический дворец на Невском

Представьте себе магазин, который выглядит как дворец, а внутри предлагает такое изобилие деликатесов, что от восторга кружится голова. Это знаменитый Магазин Купцов Елисеевых на Невском проспекте.

Среди величественных зданий Невского проспекта, главной магистрали Санкт-Петербурга, есть одно, которое сразу привлекает внимание своей необычной, немного сказочной архитектурой и роскошью витрин.

Это Магазин Купцов Елисеевых — легендарное место, которое на протяжении столетия остается символом изобилия, качества и утонченного вкуса.

Торговый дом как произведение искусства — архитектура Елисеевского магазина

Здание было построено в 1902–1903 годах по проекту архитектора Гавриила Барановского для торгового дома «Братья Елисеевы».

Купцы Елисеевы были одной из самых богатых и успешных торговых династий России, известные своим предпринимательским духом и стремлением к нововведениям.

Свой магазин на Невском они задумали не просто как торговое помещение, а как настоящий «храм коммерции», который должен был поражать воображение покупателей.

Здание выполнено в стиле модерн, но с элементами эклектики, что придает ему эффектный и необычный вид.

Особенно впечатляет его фасад с большими окнами-витринами, скульптурными аллегориями Промышленности, Торговли, Искусства и Сельского хозяйства (скульптор А.Г. Обер), и, конечно, знаковой угловой башней с часами, увенчанной шаром.

Четыре скульптуры на фасаде, символизирующие разные отрасли, указывали на основные направления деятельности торгового дома Елисеевых, который занимался не только продажей, но и производством, а также импортом товаров.

Внутреннее убранство не уступало фасаду — обширные торговые залы с высокими потолками, богато украшенной лепниной, бронзовыми люстрами и деревянными прилавками создавали атмосферу роскоши и изобилия.

Изобилие невиданное — что продавали Елисеевы?

Елисеевский магазин славился своим невероятным ассортиментом товаров. Купцы Елисеевы были первопроходцами в доставке экзотических продуктов со всего мира. Здесь можно было купить:

Заморские фрукты: ананасы, бананы, апельсины, которые в то время были большой редкостью и стоили огромных денег.

Вина и спиртные напитки: обширная коллекция вин из Европы, редкие коньяки и ликеры.

Колониальные товары: чай, кофе, специи, шоколад.

Деликатесы: свежие устрицы, омары, фуа-гра, сыры, колбасы высочайшего качества.

Кондитерские изделия: свежая выпечка, пирожные, торты собственного производства.

Это был не просто магазин, а место, куда приходили как на экскурсию, чтобы полюбоваться невиданным изобилием и роскошью.

Легенда на Невском — судьба и современность

Магазин Купцов Елисеевых пережил революцию и смену эпох. В советское время он был национализирован и стал известен как «Гастроном № 1», но даже тогда сохранил свой высокий статус и предлагал дефицитные товары.

После реконструкции в начале 2000-х годов магазин вернул свой исторический облик и название, вновь став символом роскоши и изобилия.

Сегодня это действующий магазин, где можно купить деликатесы, свежую выпечку, конфеты, сувениры. В восстановленных интерьерах также работают кафе и ресторан.

Магазин Купцов Елисеевых — это живая легенда Невского проспекта, свидетельство предпринимательского таланта своих основателей и потрясающий памятник архитектуры модерна, который и сегодня поражает своим великолепием.