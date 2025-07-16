Мост Четырех Львов: менее известный, но не менее красивый — история создания и его каменные стражи

Петербург — город мостов, и каждый из них имеет свою историю, свой характер. Некоторые известны на весь мир, другие — лишь знатокам и ценителям его потаенных уголков.

Мост Четырех Львов на Канале Грибоедова относится скорее ко вторым.

Он не поражает грандиозностью, как Дворцовый, не сверкает золотом, как Банковский, но обладает особым, тихим очарованием, неотделимым от его каменных обитателей и атмосферы старой Коломны.

Рожденный в эпоху изящных конструкций

История Моста Четырех Львов началась в первой половине XIX века, когда Петербург активно застраивался и совершенствовался.

Город расширялся, требовались новые переправы через его многочисленные реки и каналы.

В ту пору особую популярность обрели висячие, или, как их тогда называли, цепные мосты — легкие, изящные конструкции, казавшиеся почти невесомыми.

Мост через Екатерининский (ныне Грибоедов) канал, в районе, где сейчас сходятся Крюков канал и сам Грибоедов, был необходим для удобства жителей.

Проект моста был разработан талантливым инженером Василием Христиановичем Треттером — мастером, чье имя навсегда связано с висячими мостами Петербурга и его знаменитыми «звериными» мостами (именно он автор проектов Банковского и Львиного мостиков).

Мастер львиного облика: скульптор Соколов

Но изюминка Моста Четырех Львов — это, конечно, его скульптурное оформление. Четыре фигуры могучих львов, примостившихся на устоях моста, были созданы скульптором Павлом Петровичем Соколовым.

Соколов был одним из ведущих анималистов своего времени, способным вдохнуть жизнь в камень или металл.

Именно он создал знаменитые фигуры сфинксов у Египетского моста и львов, которые дали название Львиному мостику.

Для моста на Екатерининском канале Соколов создал новые образы львов — не стоящих, а лежащих, но полных скрытой силы и достоинства.

Отлитые из чугуна, они были установлены в 1825–1826 годах.

Львы здесь не просто украшение — они изначально выполняли важную конструктивную роль: через их пасти проходили цепи висячего моста.

Таким образом, львы были не только стражами, но и несли на себе всю тяжесть переправы.

Каменные стражи: безмолвные и величественные

Вот они — четыре льва, расположившиеся на гранитных постаментах по углам моста. Их позы кажутся спокойными, даже расслабленными, но при этом в них чувствуется внутренняя мощь и готовность.

В их облике нет агрессии, скорее — мудрая бдительность и царственное спокойствие. Чугунные шкуры, кажется, вот-вот дрогнут, а глаза устремлены куда-то вдаль по водной глади канала.

Эти львы — настоящие произведения искусства.

В них сочетается реалистичность форм и мифологическая символика. Лев — царь зверей, символ силы, власти, защиты.

Неудивительно, что именно эти величественные животные стали стражами мостов, своего рода границей между мирами, между берегами.

Судьба моста и его стражей

Сам висячий мост прослужил довольно долго, но со временем цепные конструкции перестали отвечать возросшим нагрузкам современного города.

В 1950-х годах было принято решение о его перестройке. Старый висячий мост был заменен на более надежный балочный. Но, к счастью, при этом было решено сохранить главную его изюминку — скульптуры львов.

Их бережно перенесли и установили на устоях нового моста.

Так, львы пережили свой мост, оставшись его вечными стражами.

Они по-прежнему стоят на своих местах, глядя на воды канала Грибоедова, на проплывающие мимо лодки и снующих по набережным пешеходов.

Их чугунные фигуры покрыты патиной времени, что придает им еще больше величия и загадочности.

Неизвестная жемчужина Петербурга

Мост Четырех Львов сегодня — это не просто инженерное сооружение, это неотъемлемая часть петербургского пейзажа, его тихая, но выразительная деталь.

Он расположен вдали от самых протоптанных туристических маршрутов, что позволяет сохранить его камерную атмосферу.

Здесь можно спокойно остановиться, полюбоваться львами, вслушаться в плеск воды и почувствовать дыхание истории.

Мост и его каменные стражи — это напоминание о мастерстве старых зодчих и скульпторов, о красоте, способной пережить изменения конструкции, о символах, сохраняющих свое значение сквозь века.

Мост Четырех Львов — это место, где история, искусство и повседневная жизнь города сливаются воедино под бдительным взором его чугунных львов.