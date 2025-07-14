Мраморные тайны под крышей: где спрятались настоящие статуи Летнего сада?

Привычные мраморные фигуры Летнего сада — лишь копии, а их подлинные прародители обрели новый, более безопасный дом под музейной крышей.

Летний сад, созданный по личному указанию Петра I в начале XVIII века, должен был стать воплощением европейской роскоши и порядка на берегах Невы.

Частью этого замысла было обилие скульптуры.

Петр мечтал наполнить сад мраморными статуями, которые бы не только украшали его, но и служили своего рода «учебником» — рассказывали бы о мифологии, истории, науках, искусствах через язык аллегорий.

Статуи заказывались в Италии, в основном в Венеции, и их доставка в Петербург была сложнейшей и дорогостоящей операцией.

В сад везли богов и героев античности, аллегории Времен Года, Добродетелей, Мудрости, Красоты.

Они должны были оживить регулярные аллеи и фонтаны, придать саду высокий, философский смысл. И многие десятилетия эти мраморные фигуры стояли под открытым небом, становясь свидетелями истории города.

Суровый климат против нежного мрамора

Именно пребывание под открытым небом в условиях петербургского климата стало главной угрозой для бесценных итальянских статуй.

Нежный мрамор, привыкший к более мягкому средиземноморскому солнцу и редким осадкам, в Петербурге столкнулся с совершенно иными условиями.

Вот основные факторы разрушения:

Резкие перепады температуры: зимой — сильные морозы, весной и осенью — частые оттепели и заморозки. Вода, проникающая в микротрещины мрамора, замерзая, расширялась и разрушала камень изнутри.

Высокая влажность: близость воды (Нева, Фонтанка, Мойка, Канавка) и частые дожди способствовали постоянному намоканию мрамора.

Кислотные осадки: со временем, особенно с развитием промышленности, дожди стали содержать кислотные примеси, которые разъедали поверхность мрамора.

Ветер и пыль: механическое воздействие ветра и абразивное действие пыли также способствовали эрозии.

Все эти факторы год за годом разрушали скульптуры. Поверхность становилась шероховатой, детали теряли четкость, появлялись трещины, отслаивались фрагменты. Стало очевидно, что если не принять меры, уникальная коллекция будет безвозвратно утеряна.

Мрамор переезжает: решение о спасении

Осознание необходимости защиты статуй пришло не сразу, но к концу XIX — началу XX века состояние многих из них стало критическим.

Были предприняты первые попытки консервации, но этого было недостаточно.

Кардинальное решение было принято позже.

В рамках масштабной реконструкции Летнего сада, которая проходила в 2004—2011 годах, было решено перенести оригинальные мраморные статуи в помещение, где им был бы обеспечен необходимый температурно-влажностный режим и защита от агрессивной внешней среды.

Местом их нового жительства был выбран Государственный Русский музей.

Перенос статуй — сложнейшая операция, требовавшая ювелирной точности, специального оборудования и высокой квалификации специалистов.

Каждая скульптура была аккуратно демонтирована с пьедестала, упакована и перевезена в музейные запасники и выставочные залы.

Двойники в Саду: копии вместо оригиналов

Опустевшие пьедесталы в Летнем саду не могли оставаться пустыми. Чтобы сохранить исторический облик сада, его композицию и замысел Петра I, было принято решение установить на месте оригиналов их высококачественные копии.

Вот характеристики этих копий:

Материалы: копии изготавливались из современных материалов, более устойчивых к петербургскому климату, таких как полимербетон или специальные композитные составы. Эти материалы позволяют детально воспроизвести форму и фактуру мрамора, но при этом гораздо лучше переносят перепады температур и влажности.

Процесс создания: копии создавались на основе точных обмеров и сканирования оригиналов, а затем дорабатывались вручную мастерами-скульпторами.

Цель: установка копий позволила сохранить внешний вид Летнего сада, его визуальный ряд и композицию, чтобы посетители могли видеть его примерно таким, каким он был задуман, не подвергая при этом опасности подлинные произведения искусства.

Теперь в Летнем саду нас встречают «двойники» — они точно повторяют позы, жесты, детали оригиналов, но не несут в себе их вековой истории, их потерь от стихии, их подлинной энергии.

Под крышей: где найти настоящих мраморных героев?

Подлинные мраморные статуи из Летнего сада теперь хранятся в Русском музее. Они находятся в фондах музея, а часть экспонируется в его залах.

Вот где их можно искать в музее:

Расположение: Основная часть скульптурной коллекции Русского музея, включая статуи из Летнего сада, представлена в залах Михайловского дворца и Корпуса Бенуа. Однако не все статуи могут быть выставлены одновременно — фонды музея огромны, и экспозиция меняется, поэтому наличие конкретной статуи в экспозиции лучше уточнять заранее.

Условия хранения: В музее статуям обеспечен строгий температурно-влажностный режим, который предотвращает дальнейшее разрушение мрамора. Они защищены от осадков, ветра и загрязнения.

Что видно посетителям: В залах Русского музея можно увидеть многие из самых известных статуй Летнего сада — аллегории, портретные бюсты. Здесь их можно рассмотреть вблизи, оценить мастерство скульпторов, увидеть те детали, которые уже могли пострадать от времени и погоды в саду.

В музее мраморные фигуры становятся объектами не прогулки на свежем воздухе, а вдумчивого изучения, погружения в историю искусства и культуру эпохи.

Двойная жизнь: сад и музей

История статуй Летнего сада — это история о хрупкости искусства перед лицом времени и стихии, о необходимости его сохранения и о компромиссах, на которые приходится идти ради этого.

Сад сегодня выглядит практически так же, как и столетия назад, благодаря своим «дублерам».

Но чтобы увидеть подлинную, опаленную временем красоту, почувствовать энергию настоящего мрамора, привезенного Петром из Италии, нужно отправиться под крышу Русского музея.

Летний сад и Русский музей, таким образом, вместе хранят эту удивительную коллекцию — сад показывает ее в историческом контексте и ландшафте (пусть и в копиях), а музей оберегает подлинники, давая им возможность прожить еще долгие годы и рассказывать свою историю уже из тишины музейных залов.