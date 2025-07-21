Невидимые сокровища Петербурга: какие удивительные экспонаты спрятаны в музейных запасниках

За парадными залами скрываются огромные фонды — музейные запасники, где хранятся тысячи предметов. Среди них есть и те, что могли бы стать звездами экспозиций, но по разным причинам остаются невидимыми для широкой публики.

Петербургские музеи — это настоящие айсберги, где видимая часть, доступная посетителям, составляет лишь крохотную долю от общего объема коллекций.

В запасниках, в особых условиях, хранятся сотни тысяч, а то и миллионы экспонатов. Почему так много скрыто от наших глаз?

Причины разные — от хрупкости предметов до банальной нехватки места.

Давайте заглянем за завесу тайны и узнаем о некоторых удивительных сокровищах, которые сейчас ждут своего часа в петербургских музейных запасниках.

От кровати Петра Великого до гигантских сапог: что можно найти в хранилищах

В запасниках петербургских музеев можно найти поистине уникальные предметы, связанные как с великими историческими личностями, так и с необычными явлениями или талантами.

Вот лишь несколько примеров таких «невидимых» сокровищ, о которых рассказал источник:

Кровать Петра I. Казалось бы, такой значимый предмет, связанный с основателем города, должен быть на самом видном месте. Однако, по данным источника, настоящая походная кровать Петра Великого хранится в фондах Домика Петра I. Почему? Вероятно, из-за своей простоты и хрупкости — она выглядит довольно скромно и требует бережного хранения.

Костюм Петра I. Еще один личный предмет Императора. Его костюм находится в запасниках Эрмитажа. Как и многие старинные текстильные изделия, он очень хрупкий и чувствителен к свету, поэтому его редко достают на всеобщее обозрение.

Двухметровые сапоги Степана Васильева. Этот экспонат звучит почти фантастически. В фондах Русского музея хранятся гигантские сапоги, изготовленные крепостным мастером Степаном Васильевым в середине XIX века. Их высота — около двух метров! Причина, по которой они не выставляются, скорее всего, связана с их нестандартным размером и тем, что они являются скорее курьезом или свидетельством мастерства, чем классическим произведением искусства, вписывающимся в стандартную экспозицию.

Лошадиные головы Анны Голубкиной. Известный скульптор Анна Голубкина создавала множество этюдов и подготовительных работ. Ее скульптуры лошадиных голов, выполненные с поразительной экспрессией, также находятся в запасниках Русского музея. Возможно, они являются частью рабочего процесса мастера и не предназначались для широкой публики, но представляют огромную ценность для исследователей ее творчества.

Усадьба Строгановых в Озерках. Это не совсем экспонат в классическом понимании, а скорее целое историческое место — усадьба Строгановых в Озерках, которая потенциально могла бы стать музеем. Источник упоминает ее как одно из «сокровищ», не попавших в полноценное музейное использование. Ее судьба сложна, и она не интегрирована в структуру существующих крупных музеев как выставочная площадка, оставаясь объектом с богатой историей, но без широкого доступа.

Коллекция керамики Музея Штиглица. В Музее прикладного искусства СПбГХПА имени А. Л. Штиглица хранится огромная коллекция керамики. Как и в случае с любыми масштабными собраниями, просто физически невозможно выставить все образцы, даже самые интересные. Поэтому значительная часть этой коллекции находится в запасниках.

Огромные живописные полотна. Некоторые картины, даже работы таких гениев, как Карл Брюллов, Илья Репин или Николай Ге, могут находиться в фондах Русского музея или Эрмитажа из-за их колоссального размера. Для их размещения требуются очень большие стены и особая экспозиционная логистика, что не всегда возможно в залах постоянной экспозиции.

Скелет мамонта. В Зоологическом музее долгие годы выставлялся скелет мамонта, но затем он был снят с экспозиции. Источник указывает, что сейчас он находится в фондах, хотя есть планы частично вернуть его на обозрение в будущем. Такие крупные и хрупкие экспонаты требуют особых условий хранения и показа.

Большая часть коллекций Эрмитажа и Русского музея. В Эрмитаже и Русском музее выставляется лишь крохотный процент от их собраний. Миллионы картин, скульптур, предметов прикладного искусства, археологических находок, монет, оружия, костюмов и многого другого хранится в запасниках.

Коллекция старинного оружия. В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи собрана одна из крупнейших в мире коллекций старинного оружия. Как и в случае с керамикой Музея Штиглица, ее объем настолько велик, что выставить даже малую часть невозможно.

Музейные запасники Петербурга — это не просто склады, а тщательно организованные пространства, где хранятся бесценные свидетельства истории и культуры.

Предметы, находящиеся там, не забыты — они изучаются, реставрируются и ждут своего часа, чтобы, возможно, когда-нибудь вновь предстать перед публикой на временных выставках или в обновленных постоянных экспозициях.

Они напоминают нам, что музейное богатство города на Неве гораздо глубже и многограннее, чем мы видим в его знаменитых залах.