Окно, которого нет: зачем петербургские фасады обманывают?

Среди бесконечных окон петербургских зданий порой прячутся такие, которые на самом деле — всего лишь искусно нарисованная или вылепленная иллюзия, обманка для глаза.

Гуляя по старым улицам Петербурга, любуясь стройными рядами фасадов, вы рано или поздно заметите нечто странное. Окна. Они идут одно за другим, подчиняясь строгому ритму, но вдруг... одно из них выглядит немного не так.

То ли рама слишком плоская, то ли стекло слишком темное, то ли пропорции чуть нарушены. Приглядевшись, вы понимаете: это не окно. Это нарисованное окно.

Или вылепленное, имитирующее оконный проем. Это фальшивое окно, архитектурная обманка, известная как тромплей (от французского trompe-l'œil — «обман зрения»).

И в Петербурге таких окон — сотни. Зачем они появились на парадных фасадах, которые, казалось бы, должны быть абсолютно честными и безупречными?

Когда симметрия важнее света

Главная причина появления фальшивых окон в петербургской архитектуре — это торжество симметрии и композиции.

Архитекторы XVIII—XIX веков, работавшие в стилях классицизма и ампира, стремились к идеальным, уравновешенным фасадам.

Им было важно, чтобы окна располагались ровными рядами, чтобы простенки между ними были одинаковыми, чтобы ритм оконных проемов был выдержан по всей длине здания, особенно если оно было очень длинным (как, например, здание Двенадцати коллегий или Главного штаба).

Но внутренняя планировка зданий не всегда позволяла сделать реальные окна там, где этого требовала внешняя симметрия.

За «симметричным» местом на фасаде могла скрываться лестничная клетка, внутренняя капитальная стена, небольшая кладовка, печной стояк или просто комната, которой не требовалось окно именно в этом месте (например, слишком узкая или расположенная так, что окно было бы неуместно).

Построить реальное окно было невозможно или нецелесообразно.

И вот тогда на помощь приходил тромплей — архитектор имитировал окно с помощью живописи (нарисованная рама, переплеты, даже отражение) или штукатурки и лепнины (объемный наличник, карниз, подоконник).

Что скрывает фальшивое окно?

Итак, фальшивое окно «скрывает» не какие-то страшные тайны, а вполне прозаические архитектурные и инженерные проблемы:

Несоответствие внешней симметрии и внутренней планировки: самая частая причина. Фасад требует окно, а внутри стена или лестница.

Технические коммуникации: иногда за местом для окна проходили вентиляционные каналы, дымоходы печей или другие стояки.

Экономия: в некоторых случаях имитация могла быть чуть дешевле, чем полноценное устройство оконного проема с рамой и стеклом, хотя это не было основной причиной на парадных зданиях.

Визуальный эффект: даже если окно могло быть реальным, архитектор мог решить сделать его фальшивым, чтобы подчеркнуть ритм, создать иллюзию большего объема или просто для красоты.

Таким образом, фальшивое окно — это компромисс между идеальной внешней формой и суровой внутренней реальностью здания, изящное решение проблемы, позволяющее сохранить гармонию фасада.

Искусство обмана: как рисовали иллюзии

Создание убедительной обманки требовало мастерства. Нарисованные окна часто имели очень правдоподобные детали: имитацию переплетов, блики на стекле, даже условное изображение штор или предметов на подоконнике.

В некоторых случаях их делали с использованием перспективы, чтобы усилить иллюзию глубины.

Штукатурные имитации повторяли объем наличников, карнизов и подоконников, делая фальшивое окно почти неотличимым от настоящего при беглом взгляде. Со временем краска выцветала, штукатурка осыпалась, и фальшивые окна становились более заметными, выдавая свою секрет.

Где искать обманки? Адреса с подвохом

Фальшивые окна встречаются во всем историческом центре Петербурга, особенно на зданиях XVIII — первой половины XIX века.

Главный штаб на Дворцовой площади: один из самых известных примеров. Огромное здание с идеальным ритмом окон, среди которых есть и обманки, помогающие сохранить симметрию огромного фасада.

Здание Двенадцати коллегий на Васильевском острове: тоже очень длинный фасад, где симметрия достигается в том числе и за счет имитации окон.

Здания вдоль набережных Невы и каналов: часто на фасадах, выходящих к воде, можно встретить фальшивые окна, призванные сделать облик здания более парадным и цельным.

Доходные дома эпохи эклектики: иногда архитекторы использовали тромплей и в более поздние периоды для достижения симметрии или просто как декоративный прием.

Обратите внимание на глухие торцевые стены, выходящие на улицы, или на части фасадов, примыкающие к другим зданиям — иногда там можно увидеть совсем уж простые, почти схематичные нарисованные окна, которые просто "дорисовывают" недостающую часть композиции.

Улыбка архитектора: тонкость петербургского гения

Фальшивые окна Петербурга — это не просто курьез или ошибка архитектора. Это свидетельство тонкости инженерной и художественной мысли, стремления к совершенству даже в условиях ограничений.

Это маленькая улыбка архитектора, брошенная городу, игра со зрителем, который привык доверять тому, что видит.

В следующий раз, гуляя по Петербургу, приглядитесь внимательнее к окнам — возможно, вы обнаружите те, которые лишь притворяются, будучи на самом деле частью большого архитектурного обмана, делающего город еще более загадочным и интересным.