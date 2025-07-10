Ожившая стена: 35 метров легального искусства в петербургских закоулках

Приготовьтесь удивиться — в одном из петербургских закоулков вас ждет гигантская стена, расписанная художниками из разных стран.

Петербург славится своими дворцами и мостами, но истинную душу города иногда можно отыскать в самых неожиданных местах.

Например, на одной из глухих стен жилого дома, которая благодаря искусству превратилась в настоящий городской арт-объект — гигантское граффити, видимое издалека.

Брандмауэр как холст — преображение серой стены

На проспекте Маршала Новикова стоит дом с огромной торцевой стеной без окон. Такие стены архитекторы называют «брандмауэрами» — они служат противопожарными преградами.

И чаще всего это просто большая, серая, неприметная плоскость.

Но только не в этом случае. Брандмауэр на Маршала Новикова — настоящий исполин высотой 35 метров, который обрел вторую жизнь, став монументальным холстом для уличных художников.

Искусство по правилам — как граффити стало легальным

История этого граффити необычна тем, что оно появилось не в результате стихийного творчества или, как принято считать, хулиганства.

Это легальное произведение уличного искусства, созданное с одобрения властей. Рисунок появился в 2008 году в рамках специального проекта «Сто легальных стен», целью которого было предоставить уличным художникам возможность творить, не нарушая закон.

Работа велась в рамках международного фестиваля «Meeting of Styles», собравшего мастеров граффити со всего мира.

Международное содружество на стене — 10 команд, одно произведение

Над созданием этого впечатляющего панно трудилась целая армия художников — сразу 10 творческих команд, представляющих не только разные регионы России, но и страны Европы и даже США.

Это было настоящее международное сотрудничество на огромном вертикальном пространстве. Результат — масштабная композиция, наполненная множеством разнообразных элементов и стилей, которая регулярно подкрашивается, чтобы сохранить свой первоначальный вид.

Арт-объект в неочевидном месте — почему такое редкость?

Граффити на Маршала Новикова — яркий пример того, как уличное искусство может качественно преображать городскую среду, делая интересными даже отдаленные от центра районы.

Оно превратило скучную серую стену в достопримечательность и стало частью тех самых «интересных закоулков» Петербурга, которые стоит исследовать.

Однако, к сожалению, такие масштабные легальные проекты пока остаются редкостью. По словам представителей властей, их организация требует значительных финансовых вложений и прохождения большого количества формальных процедур.

Тем не менее этот яркий брандмауэр напоминает, что искусство может появиться где угодно, даже на стене жилого дома, если только для него найдется место и разрешение.