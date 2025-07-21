Заброшки Петербурга: невидимая сторона города и окрестностей, полная тайн и историй

«Заброшки» — так их называют те, кто ищет в этих местах особую атмосферу, красивые и мрачные кадры для фото, или просто острые ощущения.
Это не просто развалины, а немые свидетели ушедших эпох, рассказчики историй взлетов, падений и забвения. Петербург и его окрестности богаты на такие объекты, предлагая погружение в прошлое для тех, кто осмелится заглянуть за завесу запустения.
Индустриальные гиганты и рабочие места: эхо заводов
Когда-то они были символами мощи и прогресса, а теперь их цеха пустуют. Заброшенные промышленные объекты — это отдельный мир.
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Завод «Красный треугольник». На набережной Обводного канала (дом 138) стоит настоящая легенда индустриального Петербурга. Основанный в 1860 году, он был лидером в производстве резиновых изделий, включая знаменитые галоши и сапоги. Пережив революцию и советскую эпоху, он не справился с переменами 90-х. Сегодня это огромное пространство с множеством заброшенных корпусов, ставшее излюбленным местом для фотосессий и прогулок. Несмотря на то, что часть территории используется малыми предприятиями, общий антураж остается мрачным и впечатляющим. Это самое старое промышленное здание Петербурга.
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Корпус Кировского завода. На проспекте Стачек (дом 47) находится еще один гигант, часть которого пришла в упадок. Один из корпусов Кировского завода превратился в живописные руины с полуразрушенными стенами и граффити. Свет, пробивающийся сквозь дыры в потолке, и трава, растущая сквозь бетонные плиты, создают атмосферу, достойную съемок хоррор-фильмов.
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Элеватор кооператива SOK. В Ленинградской области, недалеко от Светлогорска, возвышается монументальное здание бывшего хлебобулочного комбината и элеватора. Это один из самых красивых заброшенных индустриальных объектов в регионе, сочетающий классическую и функциональную архитектуру. Внутри и снаружи он впечатляет своей масштабностью, привлекая любителей индустриального туризма.
Усадьбы и дворцы: печальное величие прошлого
Дворянские гнезда и императорские резиденции, пережившие золотой век и пришедшие в упадок, хранят в себе истории знатных фамилий и давно минувших балов.
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Уткина дача. На Уткином проспекте (дом 2), в живописном месте слияния Оккервиля и Охты, находится усадьба, когда-то принадлежавшая деятелям искусства Полторацким, а затем Уткиным-Шаховским. Она сменила множество владельцев и функций, побывав и богодельней, и психиатрической больницей. Несмотря на то, что это памятник федерального значения, здание заброшено, ожидая масштабной реставрации.
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Руины Баболовского дворца и Царь-ванна. В Пушкине, в Баболовском парке, стоят руины увеселительного павильона, построенного для Григория Потемкина. Сам дворец не сохранился, но главная его диковинка — гигантская Царь-ванна, высеченная из цельного куска гранита. Ее размеры (2 метра в высоту, 5 метров в диаметре, объем более 2000 ведер) и загадка отсутствия сливного отверстия до сих пор вызывают удивление и вопросы.
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Усадьба Агафона Фаберже. В Парголово (Песочное шоссе, 14а) находится полуразрушенный особняк сына знаменитого ювелира Карла Фаберже. Из-за роскошного убранства и коллекций его называли «малым Эрмитажем». После революции усадьба была разграблена, и, хотя никаких «кладов Фаберже», по словам историков, не осталось, руины дома с мраморной лестницей и остатки парка сохраняют атмосферу былого великолепия.
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Усадьба Михайловка. Шикарный дворец сына Императора Николая I в Ленинградской области — удивительно, что такой величественный объект до сих пор пребывает в заброшенном состоянии, привлекая внимание исследователей и фотографов.
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Усадьба «Пятая Гора». В Ленинградской области от этой усадьбы осталось немного: фундамент, ворота и руины церкви-ротонды, построенной в память об умершем муже последней владелицы. Даже в разрушенном состоянии, среди старых деревьев парка, она сохраняет особое, меланхоличное очарование.
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Усадьба Демидовых (переулок Гривцова). Прямо в центре Петербурга (пер. Гривцова, 1) спряталась еще одна усадьба Демидовых. Она примечательна огромными чугунными лестницами на фасаде — не только украшением, но и рекламой чугунолитейных заводов владельцев. Хотя попасть на территорию сложно, этот объект в центре города остается одной из знаковых «городских» заброшек.
Детские лагеря и социальные объекты: грусть ушедшего детства
Заброшенные пионерлагеря и детские сады вызывают особую гамму чувств — от ностальгии до легкого ужаса, ведь здесь еще можно найти игрушки, плакаты и следы детской жизни.
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Пионерлагерь Космонавт. В живописном месте на берегу реки Оредеж (село Рождествено, Ленинградская область) находится заброшенный пионерлагерь. Здесь до сих пор сохранились элементы оформления, плакаты и даже предметы быта, создавая пронзительную атмосферу покинутого детства.
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Детский сад и лагерь в Лемболово. Весь поселок Лемболово в Ленинградской области содержит немало заброшенных объектов. Среди них — детский сад и лагерь, доступные для посещения (хотя и с решетками на окнах детсада). Внутри — горы мусора, но иногда можно найти неплохо сохранившиеся помещения.
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Лагерь «Ласточка». В Курортном районе Петербурга (Приморское шоссе, Смолячково) находится еще один бывший детский лагерь. Здесь, на берегу Финского залива, когда-то отдыхали тысячи детей. Сохранившиеся корпуса, плакаты и документы напоминают о тех временах. Местная легенда рассказывает о призраке девушки в водокачке, добавляя месту мистический флер.
Жилые дома и общественные здания: история в руинах
Заброшенными оказываются не только промышленные или загородные объекты, но и дома в самом сердце города.
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Дом Лялевича. На улице Розенштейна (дом 39) стоит дебютная работа известного архитектора Мариана Лялевича. Построенный в стиле лаконичного модерна, он был доминантой района. Пережив снос окружающих построек, он сам был признан аварийным и расселен в 2009 году. После череды пожаров дом пришел в упадок, но сохранил свой уникальный архитектурный облик, привлекая внимание активистов и потенциальных инвесторов.
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Дом Целибеева. Доходный дом на Загородном проспекте (дом 68) был перестроен в стиле модерн в начале ХХ века. Он выделяется богатым лепным декором и угловым объемом, напоминающим корабль. Здесь когда-то располагались первые в России Высшие Женские политехнические курсы. Признанный аварийным и расселенный, дом является объектом культурного наследия, но его будущее пока неясно.
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Доходный дом Басевича. На Большой Пушкарской улице (дом 7) находится еще один доходный дом в стиле модерн, построенный инженером А. И. Зазерским. Он отличался передовыми для своего времени технологиями. Дом начал пустеть после 2013 года и пережил множество пожаров. Сейчас он заколочен, ожидая возможной реконструкции для Академии танца Бориса Эйфмана.
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Доходный дом Голике. Дом из красного кирпича на Тележной улице (дом 23), построенный архитектором Василием Шаубом, находится в катастрофическом состоянии и буквально заваливается набок. Его состояние связывают с попаданием бомбы в войну или строительством метро. Несмотря на признание аварийным, его не сносят из-за борьбы активистов, и сейчас в нем живут бездомные, а рядом с выбитыми окнами дворовых фасадов видны новые лифтовые шахты.
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Доходный дом Полотнова. На Лиговском проспекте (дом 251) стоит доходный дом в стиле модерн, построенный по проекту Н. И. Товтолеса. Он выделяется красивым фасадом с оригинальными элементами и отделкой синим глазурованным кирпичом. Расселенный в 2000-х, дом пустует, ожидая переоборудования.
Другие загадочные места: от военных до поселков-призраков
Помимо основных категорий, есть и совсем необычные заброшенные объекты.
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Воинская часть № 03431. Возле железнодорожной станции «Горская» в Ленинградской области находится заброшенная воинская часть. Ее территория с казармами, складами и овощехранилищем доступна для посещения, хотя иногда на КПП можно встретить срочников.
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Рабочий поселок «Русская Америка». В окрестностях деревни Назия в Ленинградской области находится целый поселок-призрак, получивший свое прозвище из-за американских специалистов, добывавших здесь торф в 1930-х. После исчерпания запасов торфа в 1980-х жители покинули поселок, оставив дома с некоторыми личными вещами, что делает прогулку по нему жуткой и мистической.
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Военный госпиталь ЛЕНВО. В Петергофе (ул. Петергофская, 17) расположен заброшенный военный госпиталь, прекративший работу в 2013 году. На его территории сохранились аптека, сад и фонтан.
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Офицерское собрание. В Павловске находится здание бывшего Офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка с красивыми интерьерами. К сожалению, оно недавно пострадало от пожара.
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Охотничий домик. В Удельном парке Петербурга стоит бывший ресторан «Лесной». В 90-е здесь собирались бандиты, а сейчас, по слухам, проводятся оккультные ритуалы.
Притяжение и опасность
Эти заброшенные места привлекают фотографов, исследователей городского пространства и тех, кто ищет необычных впечатлений. Они являются своеобразными машинами времени, позволяя прикоснуться к прошлому.
Однако стоит помнить, что посещение таких объектов связано с риском: здания могут быть в аварийном состоянии, есть опасность обрушений, открытых люков, а также присутствия не всегда дружелюбных людей.
Несмотря на то, что многие из этих мест не охраняются постоянно, заходить на их территорию следует с осторожностью.
Заброшки Петербурга и Ленинградской области — это не просто список адресов для экстремалов.
Это часть истории региона, его невидимый ландшафт, который продолжает жить своей особой, тихой жизнью, храня в себе отголоски давно ушедших времен и судеб.