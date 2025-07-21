Заброшки Петербурга: невидимая сторона города и окрестностей, полная тайн и историй

В каждом большом городе и его окрестностях есть места, где жизнь когда-то кипела, а теперь стоит звенящая тишина. Эти заброшенные здания, усадьбы, заводы и даже целые поселки неизменно притягивают любопытных.

«Заброшки» — так их называют те, кто ищет в этих местах особую атмосферу, красивые и мрачные кадры для фото, или просто острые ощущения.

Это не просто развалины, а немые свидетели ушедших эпох, рассказчики историй взлетов, падений и забвения. Петербург и его окрестности богаты на такие объекты, предлагая погружение в прошлое для тех, кто осмелится заглянуть за завесу запустения.

Индустриальные гиганты и рабочие места: эхо заводов

Когда-то они были символами мощи и прогресса, а теперь их цеха пустуют. Заброшенные промышленные объекты — это отдельный мир.

Завод «Красный треугольник». На набережной Обводного канала (дом 138) стоит настоящая легенда индустриального Петербурга. Основанный в 1860 году, он был лидером в производстве резиновых изделий, включая знаменитые галоши и сапоги. Пережив революцию и советскую эпоху, он не справился с переменами 90-х. Сегодня это огромное пространство с множеством заброшенных корпусов, ставшее излюбленным местом для фотосессий и прогулок. Несмотря на то, что часть территории используется малыми предприятиями, общий антураж остается мрачным и впечатляющим. Это самое старое промышленное здание Петербурга.

Корпус Кировского завода. На проспекте Стачек (дом 47) находится еще один гигант, часть которого пришла в упадок. Один из корпусов Кировского завода превратился в живописные руины с полуразрушенными стенами и граффити. Свет, пробивающийся сквозь дыры в потолке, и трава, растущая сквозь бетонные плиты, создают атмосферу, достойную съемок хоррор-фильмов.

Элеватор кооператива SOK. В Ленинградской области, недалеко от Светлогорска, возвышается монументальное здание бывшего хлебобулочного комбината и элеватора. Это один из самых красивых заброшенных индустриальных объектов в регионе, сочетающий классическую и функциональную архитектуру. Внутри и снаружи он впечатляет своей масштабностью, привлекая любителей индустриального туризма.

Усадьбы и дворцы: печальное величие прошлого

Дворянские гнезда и императорские резиденции, пережившие золотой век и пришедшие в упадок, хранят в себе истории знатных фамилий и давно минувших балов.

Уткина дача. На Уткином проспекте (дом 2), в живописном месте слияния Оккервиля и Охты, находится усадьба, когда-то принадлежавшая деятелям искусства Полторацким, а затем Уткиным-Шаховским. Она сменила множество владельцев и функций, побывав и богодельней, и психиатрической больницей. Несмотря на то, что это памятник федерального значения, здание заброшено, ожидая масштабной реставрации.

Руины Баболовского дворца и Царь-ванна. В Пушкине, в Баболовском парке, стоят руины увеселительного павильона, построенного для Григория Потемкина. Сам дворец не сохранился, но главная его диковинка — гигантская Царь-ванна, высеченная из цельного куска гранита. Ее размеры (2 метра в высоту, 5 метров в диаметре, объем более 2000 ведер) и загадка отсутствия сливного отверстия до сих пор вызывают удивление и вопросы.

Усадьба Агафона Фаберже. В Парголово (Песочное шоссе, 14а) находится полуразрушенный особняк сына знаменитого ювелира Карла Фаберже. Из-за роскошного убранства и коллекций его называли «малым Эрмитажем». После революции усадьба была разграблена, и, хотя никаких «кладов Фаберже», по словам историков, не осталось, руины дома с мраморной лестницей и остатки парка сохраняют атмосферу былого великолепия.

Усадьба Михайловка. Шикарный дворец сына Императора Николая I в Ленинградской области — удивительно, что такой величественный объект до сих пор пребывает в заброшенном состоянии, привлекая внимание исследователей и фотографов.

Усадьба «Пятая Гора». В Ленинградской области от этой усадьбы осталось немного: фундамент, ворота и руины церкви-ротонды, построенной в память об умершем муже последней владелицы. Даже в разрушенном состоянии, среди старых деревьев парка, она сохраняет особое, меланхоличное очарование.

Усадьба Демидовых (переулок Гривцова). Прямо в центре Петербурга (пер. Гривцова, 1) спряталась еще одна усадьба Демидовых. Она примечательна огромными чугунными лестницами на фасаде — не только украшением, но и рекламой чугунолитейных заводов владельцев. Хотя попасть на территорию сложно, этот объект в центре города остается одной из знаковых «городских» заброшек.

Детские лагеря и социальные объекты: грусть ушедшего детства

Заброшенные пионерлагеря и детские сады вызывают особую гамму чувств — от ностальгии до легкого ужаса, ведь здесь еще можно найти игрушки, плакаты и следы детской жизни.

Пионерлагерь Космонавт. В живописном месте на берегу реки Оредеж (село Рождествено, Ленинградская область) находится заброшенный пионерлагерь. Здесь до сих пор сохранились элементы оформления, плакаты и даже предметы быта, создавая пронзительную атмосферу покинутого детства.

Детский сад и лагерь в Лемболово. Весь поселок Лемболово в Ленинградской области содержит немало заброшенных объектов. Среди них — детский сад и лагерь, доступные для посещения (хотя и с решетками на окнах детсада). Внутри — горы мусора, но иногда можно найти неплохо сохранившиеся помещения.

Лагерь «Ласточка». В Курортном районе Петербурга (Приморское шоссе, Смолячково) находится еще один бывший детский лагерь. Здесь, на берегу Финского залива, когда-то отдыхали тысячи детей. Сохранившиеся корпуса, плакаты и документы напоминают о тех временах. Местная легенда рассказывает о призраке девушки в водокачке, добавляя месту мистический флер.

Жилые дома и общественные здания: история в руинах

Заброшенными оказываются не только промышленные или загородные объекты, но и дома в самом сердце города.

Дом Лялевича. На улице Розенштейна (дом 39) стоит дебютная работа известного архитектора Мариана Лялевича. Построенный в стиле лаконичного модерна, он был доминантой района. Пережив снос окружающих построек, он сам был признан аварийным и расселен в 2009 году. После череды пожаров дом пришел в упадок, но сохранил свой уникальный архитектурный облик, привлекая внимание активистов и потенциальных инвесторов.

Дом Целибеева. Доходный дом на Загородном проспекте (дом 68) был перестроен в стиле модерн в начале ХХ века. Он выделяется богатым лепным декором и угловым объемом, напоминающим корабль. Здесь когда-то располагались первые в России Высшие Женские политехнические курсы. Признанный аварийным и расселенный, дом является объектом культурного наследия, но его будущее пока неясно.

Доходный дом Басевича. На Большой Пушкарской улице (дом 7) находится еще один доходный дом в стиле модерн, построенный инженером А. И. Зазерским. Он отличался передовыми для своего времени технологиями. Дом начал пустеть после 2013 года и пережил множество пожаров. Сейчас он заколочен, ожидая возможной реконструкции для Академии танца Бориса Эйфмана.

Доходный дом Голике. Дом из красного кирпича на Тележной улице (дом 23), построенный архитектором Василием Шаубом, находится в катастрофическом состоянии и буквально заваливается набок. Его состояние связывают с попаданием бомбы в войну или строительством метро. Несмотря на признание аварийным, его не сносят из-за борьбы активистов, и сейчас в нем живут бездомные, а рядом с выбитыми окнами дворовых фасадов видны новые лифтовые шахты.

Доходный дом Полотнова. На Лиговском проспекте (дом 251) стоит доходный дом в стиле модерн, построенный по проекту Н. И. Товтолеса. Он выделяется красивым фасадом с оригинальными элементами и отделкой синим глазурованным кирпичом. Расселенный в 2000-х, дом пустует, ожидая переоборудования.

Другие загадочные места: от военных до поселков-призраков

Помимо основных категорий, есть и совсем необычные заброшенные объекты.

Воинская часть № 03431. Возле железнодорожной станции «Горская» в Ленинградской области находится заброшенная воинская часть. Ее территория с казармами, складами и овощехранилищем доступна для посещения, хотя иногда на КПП можно встретить срочников.

Рабочий поселок «Русская Америка». В окрестностях деревни Назия в Ленинградской области находится целый поселок-призрак, получивший свое прозвище из-за американских специалистов, добывавших здесь торф в 1930-х. После исчерпания запасов торфа в 1980-х жители покинули поселок, оставив дома с некоторыми личными вещами, что делает прогулку по нему жуткой и мистической.

Военный госпиталь ЛЕНВО. В Петергофе (ул. Петергофская, 17) расположен заброшенный военный госпиталь, прекративший работу в 2013 году. На его территории сохранились аптека, сад и фонтан.

Офицерское собрание. В Павловске находится здание бывшего Офицерского собрания лейб-гвардии Сводно-Казачьего полка с красивыми интерьерами. К сожалению, оно недавно пострадало от пожара.

Охотничий домик. В Удельном парке Петербурга стоит бывший ресторан «Лесной». В 90-е здесь собирались бандиты, а сейчас, по слухам, проводятся оккультные ритуалы.

Притяжение и опасность

Эти заброшенные места привлекают фотографов, исследователей городского пространства и тех, кто ищет необычных впечатлений. Они являются своеобразными машинами времени, позволяя прикоснуться к прошлому.

Однако стоит помнить, что посещение таких объектов связано с риском: здания могут быть в аварийном состоянии, есть опасность обрушений, открытых люков, а также присутствия не всегда дружелюбных людей.

Несмотря на то, что многие из этих мест не охраняются постоянно, заходить на их территорию следует с осторожностью.

Заброшки Петербурга и Ленинградской области — это не просто список адресов для экстремалов.

Это часть истории региона, его невидимый ландшафт, который продолжает жить своей особой, тихой жизнью, храня в себе отголоски давно ушедших времен и судеб.