Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес

Уезжая из дома надолго, сделайте две вещи: сантехника скажет вам «спасибо»

Уезжая из дома надолго, сделайте две вещи: сантехника скажет вам «спасибо»
Что нужно сделать перед длительным отъездом

Иначе рискуете разориться на ремонте.

Если планируете уехать из дома на длительный период, важно правильно подготовить квартиру к вашему отсутствию. Необходимо позаботиться не только о цветах и питомцах, но и о сантехнике. Вот две хитрости, которыми всегда пользуются мудрые хозяйки.

Прежде всего, обязательно накройте слив в мойке листом бумаги. Это поможет предотвратить появление неприятного запаха канализации.

Дело в том, что, если раковиной долго не пользоваться, влага из труб начнет испаряться, что и приведет к появлению вони. Однако если прикрыть слив, то вода будет исчезать медленнее. А если сверху на листок поставить тарелку, то испарение вовсе прекратится.

Также многие привыкли сливать воду из унитаза перед отъездом. Вот только делать этого не стоит, иначе внутри бачка пересохнут все детали, из-за чего прибор начнет хуже работать. Достаточно просто перекрыть трубы, чтобы обезопасить жилье, отмечает автор Дзен-канала «Жизнь вкусная».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом
10 января 2024 11:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще