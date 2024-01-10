Уезжая из дома надолго, сделайте две вещи: сантехника скажет вам «спасибо»

Если планируете уехать из дома на длительный период, важно правильно подготовить квартиру к вашему отсутствию. Необходимо позаботиться не только о цветах и питомцах, но и о сантехнике. Вот две хитрости, которыми всегда пользуются мудрые хозяйки.

Прежде всего, обязательно накройте слив в мойке листом бумаги. Это поможет предотвратить появление неприятного запаха канализации.

Дело в том, что, если раковиной долго не пользоваться, влага из труб начнет испаряться, что и приведет к появлению вони. Однако если прикрыть слив, то вода будет исчезать медленнее. А если сверху на листок поставить тарелку, то испарение вовсе прекратится.

Также многие привыкли сливать воду из унитаза перед отъездом. Вот только делать этого не стоит, иначе внутри бачка пересохнут все детали, из-за чего прибор начнет хуже работать. Достаточно просто перекрыть трубы, чтобы обезопасить жилье, отмечает автор Дзен-канала «Жизнь вкусная».

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