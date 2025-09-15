Десятидневный дождливый марафон: когда прекратится непогода в Петербурге

Петербург готовится к долгому марафону плохой погоды: впереди десять дождливых дней подряд. Осадки сменят тепло и сухость на прохладу и сырость.
Что будет с погодой?
Осадки будут идти не прекращаясь и сопровождаться порывистым ветром.
Температура воздуха понизится не сильно, ожидается даже выше +18 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +12, пишет телеканал Санкт-Петербург.
Такая температура чуть выше климатической нормы для середины сентября, однако ощущаться будет прохладно из-за ветра и дождя.
Почему затяжные дожди?
Основная причина — атмосферный фронт с запада, который движется над Петербургом. Именно он приносит затяжные дожди и понижает температуру воздуха.