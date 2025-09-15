Городовой / Город / Десятидневный дождливый марафон: когда прекратится непогода в Петербурге
Десятидневный дождливый марафон: когда прекратится непогода в Петербурге

Опубликовано: 15 сентября 2025 18:02
Дождь, Петербург, люди
Десятидневный дождливый марафон: когда прекратится непогода в Петербурге
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Петербург входит в период серой, влажной и прохладной погоды, которая продержится на протяжении почти всей второй половины сентября.

Петербург готовится к долгому марафону плохой погоды: впереди десять дождливых дней подряд. Осадки сменят тепло и сухость на прохладу и сырость.

Что будет с погодой?

Осадки будут идти не прекращаясь и сопровождаться порывистым ветром.

Температура воздуха понизится не сильно, ожидается даже выше +18 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +12, пишет телеканал Санкт-Петербург.

Такая температура чуть выше климатической нормы для середины сентября, однако ощущаться будет прохладно из-за ветра и дождя.

Почему затяжные дожди?

Основная причина — атмосферный фронт с запада, который движется над Петербургом. Именно он приносит затяжные дожди и понижает температуру воздуха.

Автор:
Юлия Аликова
Город
