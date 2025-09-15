Городовой / Город / Где в Петербурге встретить лес и былинных героев? Экотропа «У Лукоморья» раскрывает тайны природы
Где в Петербурге встретить лес и былинных героев? Экотропа «У Лукоморья» раскрывает тайны природы

Опубликовано: 15 сентября 2025 16:46
Экотропа
Лесная тропа на берегу и её тайны в 2 километрах от города.

Необязательно уезжать далеко, чтобы оказаться среди леса и сказочных героев. В Приморском районе Петербурга действует экотропа "У Лукоморья" — прогулочный маршрут с уютной атмосферой и яркими деталями, интересный и детям, и взрослым.

Самое старое дерево заказника

В восточной части экотропы растёт старейший дуб заказника — возраст дерева не менее 340 лет. Это дерево включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и участвует в программе "Деревья – памятники живой природы".

Маршрут

Тропа проходит через исторический парк "Ближние дубки", заложенный во времена Петра I, пересекает широколиственный лес и выходит к берегу Финского залива. Общая длина маршрута — около 2,2 км.

Сказочная атмосфера

Тропа выдержана в сказочном народном стиле. По пути встречаются 15 стендов с героями сказок и былин, дополненные рисунками и резными украшениями. Фигурки животных, кормушки и указатели превращают прогулку в увлекательное занятие для всей семьи.

Ещё один маршрут для прогулки

Рядом с экотропой "У Лукоморья" пролегает более короткий маршрут "Бугаиная тропа". Он ведёт через заросли к берегу залива, открывая живописные виды и дополняя впечатления от прогулки.

Как добраться

  • Автобусом: от метро "Беговая" до остановки "Рабочий посёлок", далее пешком ~1 км до входа в заказник.
  • Электричкой: от Финляндского вокзала до станции Лисий Нос, затем пешком ~2 км или автобус до "Природного заказника"
Автор:
Юлия Тюрина
Город
