Городовой / Общество / Нужны всего три ингредиента: как удивить на Новый год гостей арбузным соком
Нужны всего три ингредиента: как удивить на Новый год гостей арбузным соком

Опубликовано: 15 сентября 2025 12:13
Арбузный сок
Городовой ру

Если не хочется делать сильно сладкий сок, то можно обойтись без сахара, но выбрать более подходящий сорт арбуза.

Арбузный сезон в самом разгаре и будет продолжаться до конца сентября. Многие уже наелись сладкой ягоды, поэтому можно начинать заготавливать ее на зиму.

Их арбуза получается очень вкусный сок и его очень просто законсервировать, а зимой подать на праздничный стол.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить арбузный сок без мякоти.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Арбуз (мякоть) 3 кг
Сахар 80-100 гр
Лимонная кислота 4 гр на 1 литр сока

Приготовление

  1. Мякоть арбуза протереть через крупнозерновое сито, чтобы удалить все косточки,
  2. Перетертую массу пробить блендером;
  3. Процедить сок с помощью марли, чтобы убрать мякоть;
  4. На полтора литра сока добавляем по 100 гр сахара (количество сахара зависит от сорта арбуза, на сколько он сладкий);
  5. К соку добавляем лимонную кислоту;
  6. Все перемешать и разлить по стерилизованным банкам;
  7. Закатать банки крышками, перевернуть.
Святослав Спиваков
Святослав Спиваков Шеф-повар

«Для тех, кто не любит сильно сладкий сок, можно делать его без сахара, но обязательно с лимонной кислотой. Она выступает в роли консерванта», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
