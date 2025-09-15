Нужны всего три ингредиента: как удивить на Новый год гостей арбузным соком

Арбузный сезон в самом разгаре и будет продолжаться до конца сентября. Многие уже наелись сладкой ягоды, поэтому можно начинать заготавливать ее на зиму.
Их арбуза получается очень вкусный сок и его очень просто законсервировать, а зимой подать на праздничный стол.
Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал «Городовому», как приготовить арбузный сок без мякоти.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Арбуз (мякоть)
|3 кг
|Сахар
|80-100 гр
|Лимонная кислота
|4 гр на 1 литр сока
Приготовление
- Мякоть арбуза протереть через крупнозерновое сито, чтобы удалить все косточки,
- Перетертую массу пробить блендером;
- Процедить сок с помощью марли, чтобы убрать мякоть;
- На полтора литра сока добавляем по 100 гр сахара (количество сахара зависит от сорта арбуза, на сколько он сладкий);
- К соку добавляем лимонную кислоту;
- Все перемешать и разлить по стерилизованным банкам;
- Закатать банки крышками, перевернуть.