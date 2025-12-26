Городовой / Город / «Никакого болота»: Путин предложил составить сотню худших образовательных организаций
«Никакого болота»: Путин предложил составить сотню худших образовательных организаций

Опубликовано: 26 декабря 2025 14:30
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Президент сообщил, что соответствующие учреждения смогут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Владимир Путин выступил с предложением создать перечень из ста образовательных учреждений, которым требуется особое внимание и поддержка для повышения качества преподавания.

По его мнению, подобные меры помогут избежать застойных явлений в отечественном образовании. Президент России в ходе заседания государственного совета подчеркнул:

«Никакого болота у нас здесь быть не должно!»

Также он заявил о необходимости предоставить больше возможностей для получения бесплатного образования.

Ключевой темой стало то, что дополнительные меры поддержки планируют направить именно в учебные заведения, отстающие по разным показателям.

Президент отметил, что, помогая таким школам и вузам, можно повысить общий уровень образования в стране. Государство, по его заверениям, будет продолжать уделять этому особое внимание.

Недавно обсуждались изменения в структуре приема в вузы. В частности, ранее стало известно, что Министерство науки и высшего образования планирует уменьшить примерно на 45 тысяч количество платных учебных мест.

