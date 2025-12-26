Топ-5 маршрутов на трамвае по Петербургу: почему их любят горожане

Почему «тройка» и «семерка» так дороги сердцу?

Петербург и трамваи — это два элемента, неразрывно связанные историей города.

Для тех, кто прожил здесь десятилетия, поездка на трамвае — это больше, чем логистическая необходимость; это возвращение в прошлое, возможность вдохнуть знакомый запах и услышать звук, который когда-то определял ритм жизни мегаполиса.

Сегодня внимание уделено пяти маршрутам, которые, несмотря на все перемены, продолжают вызывать тёплый отклик у горожан.

Маршрут №6: Мост между островами и вокзалом

Первым в списке любимых маршрутов остается №6. Он имеет глубокие корни, уходящие в конец XIX века. Трамвай следует по маршруту «Улица Кораблестроителей» — «Финляндский вокзал» и обратно.

Этот путь соединяет Васильевский остров с важной транспортной точкой, позволяя пассажирам увидеть контраст между спокойной застройкой “Васьки” и суетой вокзальной площади.

Этот маршрут словно хранит в себе “дыхание допетровского Петербурга”, где легко представить себя героем старинного романа, наблюдающим за проплывающими мимо берегами.

Маршрут №40: Петроградская сторона сквозь века

Следующий в списке — маршрут №40, пролегающий через Петроградскую сторону. Следует по маршруту «Детская улица» — «Тихорецкий проспект».

Эта часть города активно застраивалась уже в XX веке, и здесь можно увидеть примеры раннего индустриального строительства и доходных домов.

“Трамвай №40, впрочем, проходит мимо нескольких дач на Песочной набережной”.

Несмотря на то что особняки в классическом понимании сосредоточены в центре, этот трамвай мягко погружает в атмосферу размеренного Петербурга начала XX века, где каждая остановка — маленький островок памяти.

Маршрут №10: Правый берег без Невского

Маршрут №10 — один из самых протяженных в городе, он собирает пассажиров, желающих проехать по правому берегу Невы, минуя исторический центр. Следует по маршруту «проспект Солидарности — улица Передовиков».

В отличие от старых представлений, этот трамвай не имеет отношения к Невскому проспекту.

“Трамвай №10 ходит исключительно по правому берегу Невы. К Невскому пр. не имеет ни малейшего отношения, да и ничего особо интересного на его маршруте нет. Собственно, вдоль Невского пр. трамваи вообще не ходят с 1951 года”.

Поездка по нему — возможность увидеть контраст между промышленными зонами и новыми жилыми кварталами.

Маршрут №3: Куча достопримечательностей

Маршрут №3 — это путь через густонаселенные районы, где когда-то доминировала жизнь заводов и фабрик. Проходит по маршруту площадь Репина — станция метро «Площадь Ленина», Финляндский вокзал.

Проходит мимо достопримечательностей города: Финляндского вокзала, Троицкого моста, крейсера «Аврора», Петропавловской крепости и Невского проспекта, Садовой улицы, Юсуповского сада.

Для тех, кто вырос в этой части города, эта линия — настоящая машина времени. Для жителей, помнящих его исторический путь, он остается артерией, связывавшей дом и работу.

Маршрут №7: Пригородный колорит и контрасты

И, наконец, маршрут №7, который следует по маршруту «Малая Охта» — «Проспект Солидарности» . Он не так популярен у туристов, но именно здесь можно увидеть особый контраст.

“Да, можно посмотреть контраст между старым заводским Петербургом и современным”.

Это возможность увидеть город глазами жителей, которые жили своей жизнью за пределами центральных туристических троп.

Эти пять маршрутов — словно пять углов Петербурга, где каждый вагон наполнен воспоминаниями и шорохами старых рельсов.

Важно сохранять эту связь с прошлым, давая себе шанс остановиться и вспомнить, каким был город вчера, чтобы лучше понять его сегодняшний облик.

Как вспоминают старожилы о другом, не менее историческом маршруте:

“Жаль, что 36-й больше не ходит до Садовой (а в 50-е так вообще от Казанского собора), а так в целом весьма исторический “пригородный” маршрут аж до Стрельны”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.