«Тишина религиозным символом не считается»: что думает юрист о колокольном звоне в Петербурге по утрам

Инициатива петербургских депутатов разрешить колокольный звон по утрам в выходные дни вызвала оживленные дискуссии.
Возникает закономерный вопрос: не противоречит ли это действующему закону о тишине, и как такая мера согласуется с законодательством страны?
Прекрасная инициатива, но…: правовой парадокс
“Инициатива прекрасна”, — отмечает адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с порталом «Городовой», комментируя предложение.
Она подчеркивает, что Россия является светским государством, где приветствуются проявления всех религий. Но в связи с этим возникают вопросы.
“Не вступает ли в противоречие этот закон, допускающий утренний колокольный звон, как религиозный христианский символ, в противоречие с нормами шариата, которые, хоть и не закон, как православие, но также весьма почитаемы гражданами нашей страны”, — говорит эксперт.
Адвокат обращает внимание на то, что в Петербурге проживает значительное число мусульман, для которых нормы шариата имеют большое значение.
«А тишина… да что там эта тишина?» — религиозные символы и звуковые нормы
Юлия Вербицкая-Линник задается вопросом:
“Если можно сделать исключение для «колокольного звона», то отчего бы не сделать исключение и для минарета с муэдзином?”.
Она считает, что призывы к муэдзину, совершаемому чаще, чем колокольный звон, также могли бы быть разрешены:
“Намаз ведь совершается еще более часто и утром, и вечером, и звучит красиво, и время можно отмечать”.
“А тишина… да что там эта тишина. Она религиозным символом не считается, разве что в Монголии и Бурятии, у буддистов”.
Понятие “тишины” может быть разным для разных культур и религий. И тут стоило бы спросить самих горожан: хотят ли они, чтобы их будили по утрам в выходные?
Поиск духовной осознанности
Адвокат иронично заключает, что “до такой степени духовной осознанности нам, пока еще, видимо, весьма далеко”.
Это говорит о том, что для достижения гармонии между различными религиозными и культурными группами в обществе необходимо большее взаимопонимание и уважение к многообразию.