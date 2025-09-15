«Тишина религиозным символом не считается»: что думает юрист о колокольном звоне в Петербурге по утрам

Почему будить петербуржцев по утрам в выходные — это не норма?

Инициатива петербургских депутатов разрешить колокольный звон по утрам в выходные дни вызвала оживленные дискуссии.

Возникает закономерный вопрос: не противоречит ли это действующему закону о тишине, и как такая мера согласуется с законодательством страны?

Прекрасная инициатива, но…: правовой парадокс

Она подчеркивает, что Россия является светским государством, где приветствуются проявления всех религий. Но в связи с этим возникают вопросы.

“Не вступает ли в противоречие этот закон, допускающий утренний колокольный звон, как религиозный христианский символ, в противоречие с нормами шариата, которые, хоть и не закон, как православие, но также весьма почитаемы гражданами нашей страны”, — говорит эксперт.

Адвокат обращает внимание на то, что в Петербурге проживает значительное число мусульман, для которых нормы шариата имеют большое значение.

«А тишина… да что там эта тишина?» — религиозные символы и звуковые нормы

Юлия Вербицкая-Линник задается вопросом:

“Если можно сделать исключение для «колокольного звона», то отчего бы не сделать исключение и для минарета с муэдзином?”.

Она считает, что призывы к муэдзину, совершаемому чаще, чем колокольный звон, также могли бы быть разрешены:

“Намаз ведь совершается еще более часто и утром, и вечером, и звучит красиво, и время можно отмечать”.

“А тишина… да что там эта тишина. Она религиозным символом не считается, разве что в Монголии и Бурятии, у буддистов”.

Понятие “тишины” может быть разным для разных культур и религий. И тут стоило бы спросить самих горожан: хотят ли они, чтобы их будили по утрам в выходные?

Поиск духовной осознанности

Адвокат иронично заключает, что “до такой степени духовной осознанности нам, пока еще, видимо, весьма далеко”.

Это говорит о том, что для достижения гармонии между различными религиозными и культурными группами в обществе необходимо большее взаимопонимание и уважение к многообразию.