«Это серьезно усложняет процесс»: стоит ли покупать комнату в коммунальной квартире и во сколько она обойдется

В последнее время комнаты в коммунальных квартирах — это компромиссное решение в сложной ситуации на рынке жилья.

В последние годы цены на квартиры растут, и построить или купить новую недвижимость становится сложнее.

В 2025 году все больше людей начали присматривать комнаты в коммунальных квартирах. Это не самый удобный вариант, но зачастую единственный способ получить свое жилье.

Петербург, как известно, богат на такое жилье. Поэтому старый тренд на проживание в больших квартирах большим количеством семей может вернуться.

Почему выбирают комнаты в коммуналках?

Главные причины — высокая стоимость жилья.

Рост ключевой ставки банка усложняет получение ипотеки на полноценные квартиры. Из-за этого люди вынуждены искать более доступные варианты.

Экономика против эмоций: почему комната выигрывает у студии

Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала «Городовому» о возросшем интересе к коммуналкам.

«Аналитики риелторского рынка фиксируют аномально высокий спрос на комнаты в коммунальных квартирах. Парадокс? Вовсе нет. Это трезвый расчет тех, кто ищет крышу над головой в условиях заоблачных ипотечных ставок. Главный драйвер текущего тренда — исторически высокие ключевая ставка ЦБ и, как следствие, ипотечные ставк , на сегодня от 20% годовых. Покупка даже скромной студии превращается в многолетнюю кабалу с гигантской переплатой. В то же время комната в коммуналке, часто расположенная в престижном центре города, остается относительно доступной», — говорит эксперт.

Цифры не врут: расчет ипотеки на комнату

Елена Ковалерова-Павловская предлагает рассмотреть на конкретном примере, во сколько обходится ипотека сегодня.

«По данным популярных агрегаторов, средняя цена комнаты в приличном состоянии в Санкт-Петербурге сегодня начинается от 1,7 млн рублей. Возьмем эту сумму за основу. Первоначальный взнос (прим. 41%) — 700 000 руб. Сумма ипотечного кредита — 1 000 000 рублей, а ставка — 20% годовых. Срок кредита: 15 лет В итоге ежемесячный платеж составит примерно 16 700 рублей», — посчитал эксперт.

Петербургская специфика: не комната, а доля

Однако при покупке комнаты, нужно учитывать некоторые нюансы.

В Санкт-Петербурге практически все комнаты в коммунальных квартирах юридически оформлены не как изолированное помещение, а как доля в праве общей долевой собственности.

«Этот правовой статус серьезно усложняет процесс одобрения и оформления ипотеки. Многие крупные банки попросту отказываются принимать такие объекты в залог из-за сложности последующей реализации в случае дефолта заемщика. Однако несколько кредитных организаций работают с этим рынком, хотя и ужесточают требования», — говорит эксперт.

Цены актуальны на момент публикации.