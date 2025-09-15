«Это серьезно усложняет процесс»: стоит ли покупать комнату в коммунальной квартире и во сколько она обойдется

В последние годы цены на квартиры растут, и построить или купить новую недвижимость становится сложнее.
В 2025 году все больше людей начали присматривать комнаты в коммунальных квартирах. Это не самый удобный вариант, но зачастую единственный способ получить свое жилье.
Петербург, как известно, богат на такое жилье. Поэтому старый тренд на проживание в больших квартирах большим количеством семей может вернуться.
Почему выбирают комнаты в коммуналках?
Главные причины — высокая стоимость жилья.
Рост ключевой ставки банка усложняет получение ипотеки на полноценные квартиры. Из-за этого люди вынуждены искать более доступные варианты.
Экономика против эмоций: почему комната выигрывает у студии
Президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская рассказала «Городовому» о возросшем интересе к коммуналкам.
«Аналитики риелторского рынка фиксируют аномально высокий спрос на комнаты в коммунальных квартирах. Парадокс? Вовсе нет.
Это трезвый расчет тех, кто ищет крышу над головой в условиях заоблачных ипотечных ставок.
Главный драйвер текущего тренда — исторически высокие ключевая ставка ЦБ и, как следствие, ипотечные ставк , на сегодня от 20% годовых.
Покупка даже скромной студии превращается в многолетнюю кабалу с гигантской переплатой.
В то же время комната в коммуналке, часто расположенная в престижном центре города, остается относительно доступной», — говорит эксперт.
Цифры не врут: расчет ипотеки на комнату
Елена Ковалерова-Павловская предлагает рассмотреть на конкретном примере, во сколько обходится ипотека сегодня.
«По данным популярных агрегаторов, средняя цена комнаты в приличном состоянии в Санкт-Петербурге сегодня начинается от 1,7 млн рублей. Возьмем эту сумму за основу.
Первоначальный взнос (прим. 41%) — 700 000 руб. Сумма ипотечного кредита — 1 000 000 рублей, а ставка — 20% годовых. Срок кредита: 15 лет
В итоге ежемесячный платеж составит примерно 16 700 рублей», — посчитал эксперт.
Петербургская специфика: не комната, а доля
Однако при покупке комнаты, нужно учитывать некоторые нюансы.
В Санкт-Петербурге практически все комнаты в коммунальных квартирах юридически оформлены не как изолированное помещение, а как доля в праве общей долевой собственности.
«Этот правовой статус серьезно усложняет процесс одобрения и оформления ипотеки.
Многие крупные банки попросту отказываются принимать такие объекты в залог из-за сложности последующей реализации в случае дефолта заемщика.
Однако несколько кредитных организаций работают с этим рынком, хотя и ужесточают требования», — говорит эксперт.
Цены актуальны на момент публикации.