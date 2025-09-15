Безвизовый Китай: сколько денег нужно петербуржцу, чтобы комфортно отдохнуть в Пекине и Шанхае

Новости по теме

Цифровая реальность, язык и праздники: что скрывается под отдыхом без визы в Китае

Перейти

Без виз в Китай: когда россияне смогут свободно путешествовать по Поднебесной

Перейти

Хотите поехать в Китай? Петербуржцам объяснили, как это законно сделать без визы

Перейти

РЖД предупреждает: с 1 декабря существенно вырастет стоимость поездки на поезде в Петербург

Перейти

Поездка в Египет в 2024 году: лучшие курорты, цены, экскурсии и уловки местных жителей

Перейти