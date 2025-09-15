Городовой / Общество / Безвизовый Китай: сколько денег нужно петербуржцу, чтобы комфортно отдохнуть в Пекине и Шанхае
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Безвизовый Китай: сколько денег нужно петербуржцу, чтобы комфортно отдохнуть в Пекине и Шанхае

Опубликовано: 15 сентября 2025 11:16
отпуск в Китае
Безвизовый Китай: сколько денег нужно петербуржцу, чтобы комфортно отдохнуть в Пекине и Шанхае
Фото: Городовой.ру

Шенгенские визы могут отменить, потому теперь отдыхать в Азии будем чаще.

Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова, в беседе с «Городовым» объяснил, во сколько обойдётся неделя в Китае после отмены виз для россиян.

По словам эксперта, спрос вырастет минимум на 30–40% — снятие визовых ограничений упрощает планирование и экономит около 6000 рублей на человека. Но сама поездка дешёвой не будет:

  • Самостоятельное путешествие на двоих на неделю обойдётся в среднем от 130 до 200 тысяч рублей. Сюда входят авиабилеты, отели среднего уровня (Пекин, Шанхай), питание и базовые экскурсии.
  • Групповые туры на 7 дней стоят от 100 до 250 тысяч рублей на человека, но при самостоятельном планировании расходы можно оптимизировать.
  • Отели среднего класса — 5500–8800 рублей за ночь, питание — 2000–3000 рублей на человека в день.
  • В менее туристических провинциях, вроде Юньнани или Гуйчжоу, жильё и еда ощутимо дешевле.

Кроме того, Гареев советует закладывать ещё 50–70 тысяч рублей на местные траты: транспорт, экскурсии, покупки и непредвиденные расходы.

Отмена виз открыла Китай ближе, но неделя на двоих всё равно остаётся дорогим удовольствием.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».