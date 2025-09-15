Безвизовый Китай: сколько денег нужно петербуржцу, чтобы комфортно отдохнуть в Пекине и Шанхае

Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Плеханова, в беседе с «Городовым» объяснил, во сколько обойдётся неделя в Китае после отмены виз для россиян.
По словам эксперта, спрос вырастет минимум на 30–40% — снятие визовых ограничений упрощает планирование и экономит около 6000 рублей на человека. Но сама поездка дешёвой не будет:
- Самостоятельное путешествие на двоих на неделю обойдётся в среднем от 130 до 200 тысяч рублей. Сюда входят авиабилеты, отели среднего уровня (Пекин, Шанхай), питание и базовые экскурсии.
- Групповые туры на 7 дней стоят от 100 до 250 тысяч рублей на человека, но при самостоятельном планировании расходы можно оптимизировать.
- Отели среднего класса — 5500–8800 рублей за ночь, питание — 2000–3000 рублей на человека в день.
- В менее туристических провинциях, вроде Юньнани или Гуйчжоу, жильё и еда ощутимо дешевле.
Кроме того, Гареев советует закладывать ещё 50–70 тысяч рублей на местные траты: транспорт, экскурсии, покупки и непредвиденные расходы.
Отмена виз открыла Китай ближе, но неделя на двоих всё равно остаётся дорогим удовольствием.