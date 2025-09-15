Городовой / Общество / Игры, уроки и порядок: воспитываем маленького помощника и сохраняем детскую в порядке
Игры, уроки и порядок: воспитываем маленького помощника и сохраняем детскую в порядке

Опубликовано: 15 сентября 2025 13:14
Детская комната станет уютным местом, где ребенку будет удобно играть, учиться и самому поддерживать чистоту.

Детская комната — это целый мир для ребенка. Здесь он играет, учится, фантазирует и растет. Но именно здесь порядок особенно трудно удержать.

Дети быстро меняют интересы и привычный беспорядок становится нормой. Чтобы этого избежать, нужна простая и понятная система организации.

Что делать?

Организатор пространства Татьяна Бруяко рассказала «Городовому», как сделать так, чтобы ребенок научится организовывать свое пространство.

Эксперт отмечает, что организовать для детей удобное пространство и научить наводить порядок в своей комнате. Кроме того, важно не устраивать бардак в родительской спальне.

Татьяна Бруяко
Татьяна Бруяко Организатор пространства

«Правило первое: вы сами должны быть примером: убирать за собой вещи, поддерживать чистоту и порядок на своей личной территории.

Правило второе. Выстройте ребенку (вместе с ним, если ему уже есть 3 года) понятную, логичную систему хранения.

Правило третье. Вводите в привычку ребенку убирать вещи по местам в конце дня, выделяя на это 5-10 минут. Сначала вместе, потом просто быть рядом, а затем самостоятельно», — советует эксперт.

Важно разделить детскую на зоны. Например, игровая, рабочая, хранение одежды, хранение книг и канцелярии, спальная зона.

По словам организатора пространства, в каждой зоне должны быть категории. Если это одежда, то разделите на домашнюю, школьную, уличную и нижнее белье.

В этом деле вам помогут органайзеры, чтобы категории не смешивались. Для облегчения поиска промаркируйте их с помощью надписей. Можно купить набор наклеек или этикет-принтер.

Юлия Аликова Федор Никонов
